登鳥巢合唱五月天阿信 李現追星成功直喊爽

李現穿著白西裝登上鳥巢開唱。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 李現以五月天資深歌迷身分登上北京鳥巢，與阿信合唱多首歌曲完成追星圓夢，演出後更發文直喊「爽唱」引發粉絲熱議。

演員李現 以特別嘉賓身分登頂北京鳥巢體育館舞台，與五月天 主唱阿信同台合唱「突然好想你」等多首經典名曲，完成從觀眾席歌迷到萬人舞台表演的跨越。演出結束後，他於凌晨發文直呼「爽唱」，大批粉絲湧入留言圍觀，高喊「今天我是李現的歌迷」。

這場「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，集結了言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信同台。作為五月天資深歌迷的李現，先前曾多次被目擊坐在觀眾席看球與聽演唱會。

此次，他首度以表演者身分登台，與阿信接連合唱「那些女孩教我的事」、「突然好想你」及「戀愛ing」。李現在高難度高音部分展現穩定氣息與音準，完成度超出外界預期。

練唱的時候，李現將這個經歷形容為「在鳥巢舞台上和自己的偶像共同演唱，對我來說何嘗不是一個從無名高地到鳥巢的故事」、「從那個位置（觀眾席）到舞台上我用了五個月時間」。阿信並笑說「就是從有風的地方到鳥巢的故事」。

李現凌晨發微博 寫道：「謝謝阿信，謝謝fforever鳥巢，讓我今晚爽唱！」相信音樂官微帳號回覆「好再來」，粉絲也紛紛留言讚他「聲線很好聽，溫柔而有力量」，要他有機會「多唱」。