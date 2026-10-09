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戲裡坎坷、戲外催淚 「蘭香」小蓮宋芳園 自曝棄嬰身世

娛樂新聞組／綜合報導
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宋芳園在「蘭香如故」中飾演善良單純的婢女小蓮。(取材自微博)
宋芳園在「蘭香如故」中飾演善良單純的婢女小蓮。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

宋芳園因在《蘭香如故》飾演小蓮受矚目，戲外更因幼年被棄、由養父母撫養長大的故事引發關注，孝心與演技都獲得網友肯定。

由譚松韻、劉學義主演的熱播古裝劇「蘭香如故」近日引爆追劇熱潮。除了主角備受矚目，劇中飾演婢女「小蓮」的宋芳園，因真實身世躍上熱搜。劇中的小蓮性格純粹善良、身世坎坷；而戲外的宋芳園，人生際遇竟也同樣充滿波折，引發網友熱議。

宋芳園曾分享，自己在五、六個月大時，便遭親生父母遺棄。幸運的是，被善良的養父母抱回家。雖然家境並不富裕，但養父母始終將她視如己出，更成為她追逐演藝夢想的後盾。

宋芳園曾含淚感嘆，「很謝謝你們當初能把我留下來」，並說，自己拚命拍戲唯一的期盼，就是讓年邁的養父母過上好日子，更曾憂心「很怕來不及」回報這份養育之恩，這份孝心打動了無數觀眾。

據悉，畢業於四川音樂學院的宋芳園，2017年透過女團養成節目「天生是優我」正式出道。跨足影視圈後，她在2020年的熱播家庭劇「以家人之名」中飾演凌霄的妹妹「小橙子」，憑藉自然生動的演技打響知名度。

此後，宋芳園陸續在「去有風的地方」、「長樂曲」及「珠簾玉幕」等多部熱播劇中亮相，逐步磨練出扎實演技。

如今她在「蘭香如故」中將溫暖真誠的「小蓮」刻畫得生動入微，廣受好評。不少網友感嘆，或許正是戲外那段人生歷程，讓她的表演蘊含如此深刻的情感張力。還有人說，「希望小蓮在現實世界中也能遇到照顧她的蘭香」。

精華 FAQ

  • 她在劇中飾演婢女「小蓮」，角色性格純粹善良、身世坎坷；宋芳園以自然細膩的表演，將人物的溫暖與脆弱感詮釋得十分動人。

  • 因為她曾透露自己在5、6個月大時被親生父母遺棄，後來由善良的養父母抱回撫養長大，戲外人生與劇中角色同樣充滿波折。

  • 她畢業於四川音樂學院，2017年透過女團養成節目《天生是優我》出道，之後陸續演出《以家人之名》、《去有風的地方》等熱播劇。

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