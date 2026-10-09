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「蘭香」養母翻紅 郭柯宇曾是少女影后 被封AI無法取代演技

娛樂新聞組／綜合報導
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「蘭香如故」中，郭柯宇憑藉蘭香養母一角打動不少觀眾。(取材自微博)
「蘭香如故」中，郭柯宇憑藉蘭香養母一角打動不少觀眾。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

郭柯宇因《蘭香如故》中薛桂花的震撼演出再度翻紅，也讓觀眾回想起她17歲封后的輝煌往事，並見證她從低潮到重回聚光燈的轉折。

由譚松韻、劉學義主演的古裝劇「蘭香如故」雖已大結局，但話題熱度依然不減。劇中飾演蘭香養母「薛桂花」的郭柯宇，憑藉極具震撼力的演技火爆全網。許多年輕觀眾深受打動之餘才驚覺，這位將底層小人物演得入木三分的實力派，竟是曾名震影壇的「天才影后」。

劇中最令人津津樂道的「封神名場面」，是薛桂花冒死「換女托孤」後關門回望的十幾秒無聲戲。郭柯宇不靠台詞，僅憑顫抖的指尖與嘴角強擠出的複雜微表情，便將恐懼、愧疚與報恩之情刻畫得層次分明，被封為「連AI都無法取代的極致演技」。

其實早在1995年，年僅17歲的郭柯宇便憑電影「紅櫻桃」一戰成名，斬獲上海國際電影節金爵獎、大眾電影百花獎及平壤國際電影節三座影后桂冠，成為當時最年輕的「少女影后」。然而隨之而來的名利與輿論壓力讓她一度心灰意冷，隨後便選擇結婚並淡出螢光幕。

郭柯宇坦承，2021年接受前夫章賀經紀公司的邀約參加離婚綜藝「再見愛人」，最初只是因為大病初癒、急需工作賺錢維持生計，沒想到節目中真誠克制的告別打動了無數觀眾，也意外成為她演藝事業的重大轉折點。

從「缺錢上綜藝」到「配角封神」，郭柯宇用五年的時間完成人生與事業的精采反轉。面對網友熱議「天才影后為何等到48歲才憑配角重新被看見」，郭柯宇淡然表示，不管角色大小，她只在乎鏡頭前那幾秒鐘能不能把自己徹底交出去。經歷歲月沉澱，她再次向世人展現真正演技的無限魅力。

很多人不知道，郭柯宇曾是最年輕的「少女影后」。(取材自微博)
很多人不知道，郭柯宇曾是最年輕的「少女影后」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她飾演蘭香養母薛桂花，在「換女托孤」後關門回望的十幾秒無聲戲最受矚目，只靠顫抖指尖與細微表情，就把恐懼、愧疚與報恩情緒演得極具層次。

  • 因為她在17歲時憑電影《紅櫻桃》成名，並拿下上海國際電影節金爵獎、大眾電影百花獎和平壤國際電影節等3座影后桂冠，成為當時最年輕的少女影后。

  • 她在2021年因大病初癒、急需工作而參加離婚綜藝《再見愛人》，真誠克制的表現打動觀眾；之後又靠《蘭香如故》的配角演技再次證明自己。

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