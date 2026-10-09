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95花空有顏值？「最無存在感」票選出爐 「早春晴朗」的她在列

娛樂新聞組／綜合報導
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孫千雖然憑藉「早春晴朗」被看見，卻仍被歸類「劇紅人不紅」。(取材自微博)
孫千雖然憑藉「早春晴朗」被看見，卻仍被歸類「劇紅人不紅」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

一份陸劇95花「最無存在感」票選引發討論，榜單點名多位有資源卻缺乏爆款代表作的女演員，其中哈妮克孜因高顏值卻未大爆而登頂。

大陸影劇市場近年幾乎由「95後小花」獨領風騷，包含趙露思虞書欣、田曦薇及宋祖兒等一線女星，幾乎包辦了大部分的熱搜話題。然而，演藝圈中同樣有一群出生於1995年後的女演員，雖然手握頂級資源，卻始終欠缺爆款熱度與圈粉體質。據香港01引述網路最新票選，一份「最無存在感陸劇95花」榜單引發劇迷熱烈討論。

在這份榜單中，第十名至第六名皆為熟面孔。第十名的李蘭迪以角色完成度高著稱，走演技實力派長線路線，但流量話題較低；第九名的張婧儀擁有頂級資源與電影質感，卻欠缺強烈討論度；第八名的王玉雯甜美且演技扎實，卻始終未能遇到大爆圈的代表作；第七名則是星女郎光環逐漸消退的林允；第六名孫千雖然近期憑藉「早春晴朗」與「風吹半夏」展現爆發力演技，卻仍被歸類為「劇紅人不紅」的代表。

名列第五的沈月早在2017年就憑藉甜寵劇暴紅，走紅時間其實遠早於趙露思等人，後續雖接下新版「流星花園」等大IP，但口碑不如預期。第四名的周潔瓊從韓團轉型演員，近年在「小巷人家」中演技顯著提升，然而在網路討論度上相比其他轉型女藝人仍顯沉寂。

奪下第三名的是上位速度極快的徐若晗，近年接連合作張凌赫等多位人氣男星且片約不斷，但由於個人特質不夠鮮明，淪為典型「看過臉卻叫不出名字」的代表；第二名則是童星出身的徐嬌，9歲便因周星馳電影「長江七號」紅遍大江南北可惜後續欠缺優質資源持續推波助瀾。

登頂「最無存在感95花」榜首的則是新疆美女哈妮克孜。擁有不輸迪麗熱巴與古力娜扎的驚豔顏值，她在「終極筆記」與「千古玦塵」等劇中的古裝扮相極具異域風情與靈動氣質，無奈出道至今始終欠缺一部能讓她徹底大爆的主演代表作，讓網友紛紛嘆息她是「最可惜的神顏小花」。

新疆美女哈妮克孜堪稱「最可惜的神顏小花」。(取材自微博)
新疆美女哈妮克孜堪稱「最可惜的神顏小花」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為榜單點出多位95後女星雖然外型亮眼、資源不差，卻始終沒有真正破圈的代表作，讓劇迷對「空有顏值卻缺乏存在感」的現象展開熱議。

  • 文章提到孫千、徐若晗、李蘭迪、張婧儀等人，都有一定作品或演技表現，但在流量話題、辨識度或爆款帶動力上仍不夠強，因此被列入討論名單。

  • 哈妮克孜雖然擁有驚豔顏值與異域風情古裝造型，在《終極筆記》《千古玦塵》中也很吸睛，但出道至今缺少一部真正讓她大爆的主演代表作。

李蘭迪 虞書欣 趙露思

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