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年輕人審美倒退？范冰冰評AI短劇：沒一張臉能被記住

記者廖福生／綜合報導
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范冰冰直言，AI短劇沒有一張臉是能被記住的。(取材自微博)
范冰冰直言，AI短劇沒有一張臉是能被記住的。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

范冰冰談AI短劇時批評角色臉孔過度雷同，認為速食內容恐讓年輕世代審美下降；她雖不排斥AI，仍強調真人表演的生活閱歷與情緒層次無法被取代。

女星范冰冰去年憑藉電影「地母」奪下人生首座金馬影后，演藝事業再創巔峰。今年她再接再厲，攜新片「瘋癲老人日記」入選第31屆釜山影展。面對媒體逼問「AI短劇演技是否超越真人演員」的敏感議題，她非但沒避諱，反而笑說：「我覺得現在中國的年輕人吃得不太好。」

范冰冰坦言，AI發展早已是「現在進行式」，自己私下偶爾也會點開來看，並不排斥這類新興產物。不過身為資深演員的她，隨即精準點出當前AI創作的硬傷，「看一部短劇跟看十部短劇，感覺只是古裝跟時裝的變化，裡面每個人的臉都太雷同了，目前沒有一張臉是能被我記住的。」

除了技術層面的複製貼上，范冰冰更將焦點拉回大眾審美與養分的匱乏。她語重心長回憶，過去演員與觀眾都是透過大量的世界電影與藝術長片汲取養分，養出紮實的藝術底蘊。反觀現代年輕世代若只靠快速產出的速食AI短劇餵養，審美品味恐怕只會每況愈下。

說到關鍵處，她眼神耐人尋味地一停頓，以一句「對新一代年輕人審美是一種……哈！你懂的」帶過，留下滿場想像空間。

對於「AI是否終將取代真人」的產業焦慮，范冰冰看法則相當務實。她不否認許多導演為降低製作預算會轉向AI，但她堅信真人演員的核心價值無法被程式碼取代，「真人演員的表演是根據自身的生活閱歷去展現功力，有很多微妙的情緒表達，AI短劇只有結果沒有過程，這是它目前絕對替代不了的。」

精華 FAQ

  • 她認為AI短劇裡的人物臉孔太過相似，無論看1部或10部，變化只像古裝與時裝切換，幾乎沒有一張臉能真正被觀眾記住。

  • 范冰冰指出，過去演員和觀眾會透過大量世界電影與藝術長片累積養分；若現在只被快速產出的AI短劇餵養，審美品味與藝術底蘊恐怕會愈來愈薄。

  • 她承認許多導演為了降低成本會使用AI，但她認為真人演員能把生活閱歷轉化成細膩情緒與表演過程，這種層次是AI目前無法替代的。

范冰冰

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