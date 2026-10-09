枕邊人竟是吸血豺狼…李一桐踢爆「假面贅婿」 撕嬌妻標籤殺出血路

李一桐在劇中飾演遭遇丈夫背叛的豪門獨生女。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《美人余》以豪門婚姻背叛為主軸，李一桐飾演的余夢在發現丈夫與保母聯手奪產後，轉而透過法律與商戰布局展開冷靜反擊。

近年來，電視劇不乏討論女性覺醒與婚姻心理戰話題，改編自著名作家伊北同名小說的都市女性話題劇「美人余」日前開播，隨即在網上引爆討論熱潮。據香港 01報導，該劇不僅被納入串流平台主打女性題材的重點單元，更於東方衛視黃金時段播出。劇名巧妙地以雙關手法寄託深刻隱喻，不僅扣合女主姓氏，更深刻刻畫現代女性在婚姻遭逢背叛時，如何打破只剩美貌與青春的困局，展開一場絕地反擊。

劇情核心圍繞在豪門獨生女余夢（李一桐飾）的命運轉折。在外界眼中，余夢事業有成且婚姻幸福美滿，豈料在結婚五周年之際，看似完美的假象瞬間崩塌。她驚覺平日無微不至的「模範入贅女婿」丈夫狄立人（喬振宇飾），竟從結婚第一天起就懷抱不軌企圖，不僅暗中聯手外人侵吞余家資產，甚至連每日出入家中的保母盧蕙（王佳佳飾）都是丈夫預先安插的原配暗樁，兩人組成寄生同盟，企圖展開一場殘酷的「吃絕戶」計畫。

面對枕邊人設計的重重陷阱與宛如「楚門的世界」般的謊言，余夢在經歷劇烈震驚與痛苦後選擇徹底清醒，擺脫昔日「被安排好」的溫柔嬌妻標籤。相較於傳統電視劇情緒化的吵鬧爭執，「美人余」的反擊線著重於冷靜客觀的律政商戰。

余夢選擇隱忍布局，攜手專職律師焦旭（常華森飾）與閨密劉姿（曾夢雪飾），步步為營進行秘密蒐證、釐清股權與婚內財產轉移細節，善用法律武器與商業規則對寄生團隊進行精準割席。

「美人余」演員陣容部分，李一桐將女主角從天真信任到冷靜反擊的心態轉變展現得淋漓盡致；喬振宇則挑戰偽善懦弱卻陰險算計的溫柔丈夫，展現深厚演技；常華森飾演的律師焦旭在入局協助之餘，其背後動機亦深藏不露。

全劇營造出人人皆有秘密的強烈懸疑感，將婚姻與親密關係昇華為一場高智商的「心理狼人殺」，帶給觀眾極具張力的觀劇體驗。