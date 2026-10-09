賀鵬告別「蘭香如故」袁紹輝 劉學義入戲留言「為你報仇」看哭網友

劉學義在評論區以角色身分留言回應賀鵬，承諾為摯友報仇。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《蘭香如故》收官後，賀鵬與劉學義分別以角色口吻告別與回應，透過入戲留言重現劇中知己情誼，帶動話題登上微博熱搜。

隨著熱播劇「蘭香如故」正式收官，劇中演員陸續發文告別角色。其中，飾演永昌侯袁紹輝的賀鵬在微博 發表長文，以劇中口吻回顧一生忠於皇命、心繫百姓，最終戰死沙場的經歷，字裡行間流露出對角色的不捨與敬意。男主劉學義隨後也在評論區以角色身分留言，承諾為摯友報仇，兩人的入戲互動引發劇迷熱議，相關話題「劉學義回覆賀鵬」登上微博熱搜。

賀鵬在告別文中回顧袁紹輝（字承澤）的赤忱一生，從肩負使命到馬革裹屍，呈現這位將領忠於職守、無愧於心的信念。這篇長文不僅是演員對角色的告別，也讓觀眾再次回想劇中人物的命運與情誼。

面對劇中知己的離去，劉學義沒有以一般客套留言回應，而是直接代入角色林錦岐（字鳳台）的身分寫道：「沒想到龍江口一別竟是你我最後一面。承澤，我定要讓這奪命之徒血債血償，為你報仇。」一番話呼應劇中痛失摯友的情節，將角色未竟的情感延續到戲外。

賀鵬隨後也入戲回應，坦言看劉學義演繹復仇戲時「看一遍哭一遍」，流露對劇情及角色的深刻感受。兩人一來一往的留言，彷彿讓劇中人物再次對話，也勾起觀眾對這段知己情誼的回憶。

隨著話題登上熱搜，不少劇迷關注兩人的互動。在劇集播畢後，演員透過角色口吻回應彼此，讓戲中未能圓滿的情感在戲外得到延續，也為「蘭香如故」的收官增添一段令人動容的插曲。

賀鵬在微博發長文告別永昌侯袁紹輝一角。(取材自微博)