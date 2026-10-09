我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

喜劇人改演懸疑劇… 「余紅舊事」馬伊琍攜手張哲華 荒誕命案掀話題

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
犯罪懸疑劇「余紅舊事」由馬伊琍(左)和張哲華(右)等人主演。(取材自微博)
犯罪懸疑劇「余紅舊事」由馬伊琍(左)和張哲華(右)等人主演。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《余紅舊事》以90年代東北小城為背景，透過離奇命案與多線敘事結合懸疑、喜劇和市井生活，並由馬伊琍、張哲華等跨界主演引發討論。

馬伊琍、王佳佳、張哲華主演犯罪懸疑劇「余紅舊事」自開播以來熱度持續攀升，成為近期備受討論的焦點劇集。該劇改編自知名作家班宇的小說「余洪」，班宇曾擔任現象級熱門劇集「漫長的季節」的文學策劃，本次作品同樣將鏡頭對準上世紀90年代的東北工業小城「鐵城」，演繹出一場荒誕與悲涼交織的東北往事。

故事以幾起看似毫無關聯的離奇命案展開，凍成冰雕的酒鬼、慘遭斷肢的壯漢以及突然失蹤的地頭蛇，將一群普通人的命運緊緊纏繞在一起。全劇採用單集約20分鐘、共34集的新型「中劇」型態，在精緻的篇幅中呈現東北小城的街巷、廠房與煙火底色，展現普通人在婚姻、家庭與生計中的掙扎與苦衷。

除了懸疑主線，該劇最受矚目的莫過於集結了「喜劇圈半壁江山」的演員陣容與角色反差。

該劇主演除了馬伊琍、王佳佳、張哲華等，並邀請付航、蔣詩萌、土豆等多位喜劇面孔加入。

近年因喜劇作品備受關注的張哲華，此次一改大眾熟悉的表演方式，飾演在一場山火中遭謀害倖存、隨後捲入接連命案且遊走於善惡邊緣的鐵路工人劉陽；馬伊琍則深層刻畫在婚姻與生計中掙扎的東北女子陳紅；王佳佳飾演追查案件同時面對複雜親情糾葛的片警劉娟。

此外，付航飾演的「三眼兒」生動還原了市井小人物的煙火氣，蔣詩萌飾演的「萬大師」則以神神叨叨的言行為緊張的劇情增添了幾分荒誕色彩。

「余紅舊事」嘗試將犯罪懸疑、東北式幽默與市井生活融為一體，讓觀眾在笑聲中隱密地感受到角色處境的沉重。儘管多線敘事與節奏鋪陳在觀眾間引發了不同討論，但這種將懸疑與喜劇兩種相反氣質相融的嘗試，無疑為東北年代懸疑題材開闢了全新視角，留給觀眾無盡的回味與思考。

精華 FAQ

  • 該劇改編自班宇小說《余洪》，背景設定在上世紀90年代的東北工業小城鐵城。故事以多起離奇命案展開，融合犯罪懸疑、東北式幽默與普通人的生活困境。

  • 除了懸疑命案本身具吸引力，劇中還集結馬伊琍、王佳佳、張哲華，以及付航、蔣詩萌、土豆等喜劇面孔，形成強烈反差，讓觀眾對角色轉型與表演風格特別關注。

  • 全劇採用單集約20分鐘、共34集的中劇形態，篇幅精煉卻保留完整氛圍。它以街巷、廠房和人物日常呈現東北小城底色，讓懸疑線與生活質感同步推進。

馬伊琍

上一則

麥克道格拉斯認和凱薩琳透納擦出火花 曝娶麗塔瓊斯前劈腿5女

延伸閱讀

10月追劇指南／6部熱播陸劇題材廣 「魅影神捕」羅雲熙瀟灑辦案

10月追劇指南／6部熱播陸劇題材廣 「魅影神捕」羅雲熙瀟灑辦案
5歲童星「停屍間」演戲吸睛 網友讚膽量卻問：妥當嗎？

5歲童星「停屍間」演戲吸睛 網友讚膽量卻問：妥當嗎？
7部高口碑年代劇推薦 「繁花」重現上海風華、這齣藏著我們的青春

7部高口碑年代劇推薦 「繁花」重現上海風華、這齣藏著我們的青春
戲說從頭╱ 「魅影神捕」羅雲熙查案不談愛 白衣穿出潤玉味

戲說從頭╱ 「魅影神捕」羅雲熙查案不談愛 白衣穿出潤玉味

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
吳奇隆的社群平台發布他登長城的影片。影片中，他身手矯健，還挑戰「劈叉」等高難度動作。（取材自自環球網）

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

2026-10-07 03:30
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
劉思慕向女友Allison求婚成功。（取材自simuliu IG）

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

2026-10-06 02:05

超人氣

更多 >
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友