不愛吃巧克力… 白敬亭幽默婉拒王楚然「暗黑料理」 笑翻全網
《現在就出發4》預告曝光王楚然炒蛋失手，白敬亭以「我不愛吃巧克力」幽默婉拒試菜，成為熱搜亮點並引發網友熱議。
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《現在就出發4》預告曝光王楚然炒蛋失手，白敬亭以「我不愛吃巧克力」幽默婉拒試菜，成為熱搜亮點並引發網友熱議。
近日，一段名為「白敬亭婉拒王楚然」的話題突降微博熱搜，引發不少網友好奇。不明所以的吃瓜群眾還以為兩人發生了什麼尷尬事件，了解原委後才發現，這原來是綜藝「現在就出發4」最新預告片裡的一場爆笑「翻車」現場。
在節目曝光的廚房環節中，嘉賓們紛紛下廚展現手藝。王楚然挑戰製作經典家常菜「番茄炒蛋」，不料因火候掌握失控，一不小心就把雞蛋炒得焦黑發糊。一旁的賈冰見狀直接無情點破：「那是糊了」。
面對慘不忍睹的菜品，王楚然依然保持自信，熱情地邀請白敬亭試菜，希望他能給個面子嘗嘗看。
面對「暗黑料理」，白敬亭沒有直接吐槽菜品難吃或打擊對方的積極性，而是面帶微笑、一本正經地拋出高情商神回覆：「我不愛吃巧克力。」
這句將「焦黑炒蛋」巧妙比喻成「巧克力」的幽默回應，瞬間化解了試吃尷尬，全場嘉賓也被逗得大笑。不少網友盛讚白敬亭臨場反應神速，簡直是「教科書級別的婉拒」，既保護了女生的面子，又為節目貢獻了絕佳的綜藝笑果。
有意思的是，廚房名場面並未就此結束。隨後王安宇也端著自己炒好的雞蛋邀王楚然品嘗，不料王楚然立馬用相同邏輯霸氣回懟：「你那個是我的競品」，嘉賓之間你來我往的即興互動拉滿綜藝感，也讓人更加期待新一期的節目播出。
因為王楚然做的番茄炒蛋火候失控，雞蛋炒得焦黑發糊，外觀看起來像「暗黑料理」。白敬亭沒有直接吐槽，而是用幽默方式婉拒，以免讓對方尷尬。 他面帶微笑地說出「我不愛吃巧克力」，把焦黑炒蛋巧妙比喻成巧克力。這句高情商回覆既保住了王楚然面子，也讓全場嘉賓笑翻。 後來王安宇也端著自己炒好的雞蛋邀王楚然試吃，王楚然立刻回嗆「你那個是我的競品」。嘉賓們即興接話，讓整段廚房互動更有綜藝效果。
精華 FAQ
因為王楚然做的番茄炒蛋火候失控，雞蛋炒得焦黑發糊，外觀看起來像「暗黑料理」。白敬亭沒有直接吐槽，而是用幽默方式婉拒，以免讓對方尷尬。
他面帶微笑地說出「我不愛吃巧克力」，把焦黑炒蛋巧妙比喻成巧克力。這句高情商回覆既保住了王楚然面子，也讓全場嘉賓笑翻。
後來王安宇也端著自己炒好的雞蛋邀王楚然試吃，王楚然立刻回嗆「你那個是我的競品」。嘉賓們即興接話，讓整段廚房互動更有綜藝效果。
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