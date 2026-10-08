我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾文學獎 加拿大作家卡森獲桂冠

加薩戰爭3周年 紐約降半旗悼念 曼達尼言論再惹議

看過「東北一家人」的觀眾哭了 送別彭玉：牛大媽走好

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
92歲老戲骨彭玉去世。(取材自微博)
92歲老戲骨彭玉去世。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

資深演員彭玉於2026年10月7日辭世，享年93歲；她憑《東北一家人》中的牛大媽等親切角色走紅，成為一代觀眾共同的家庭記憶。

據中國電視藝術家協會演員工作委員會消息，影視表演藝術家、國家一級演員，中國視協演員工作委員會顧問彭玉，於2026年10月7日10:27在珠海安詳離世，享年93歲。彭玉塑造了眾多接地氣的熒幕角色，憑借「東北一家人」、「浪漫的事」、「追著幸福跑」等作品被廣大觀眾熟知，質樸鮮活的表演，給觀眾留下深刻印象，被譽為「熒屏東北媽媽」與「熒屏第一母親」。

綜合北京青年報、紅星新聞報導，彭玉出生於黑龍江省哈爾濱市，1964年主演首部電影「千萬不要忘記」上映，此後長期活躍於影視圈，擅長詮釋母親、長輩等貼近生活的角色。

2001年，彭玉憑電影「月圓今宵」獲第五屆上海國際電影節金爵獎最佳女演員獎，以及第21屆中國電影金雞獎最佳女配角獎。同年，她出演「東北一家人」，飾演嘴碎心軟、熱心操持家務的「牛大媽」，角色深入人心，也讓她成為許多觀眾共同的熒幕記憶。

彭玉演活千萬東北老太太。(取材自微博)
彭玉演活千萬東北老太太。(取材自微博)

2002年至2003年，彭玉主演電視劇「東北一家人」第一至三部及「浪漫的事」，之後又出演「追著幸福跑」、「我和老媽一起嫁」等作品。她的表演沒有華麗包裝，主要透過日常生活中的家長裡短，呈現母親、長輩的牽掛與普通人的喜怒哀樂。

2016年12月28日，彭玉獲中國電視好演員紅寶石獎女演員獎；2018年主演電影「在天堂等我」，2019年出演「一切如你」。晚年逐漸減少拍戲，但她塑造的「牛大媽」等角色仍被觀眾記憶。

彭玉離世消息傳出後，不少觀眾在網上悼念，感嘆童年記憶中的「牛大媽」就此謝幕。對不少觀眾而言，彭玉飾演的「牛大媽」不只是一個電視角色，更承載了一代人的家庭記憶。隨著她離世，許多觀眾留言道：「牛大媽，走好。」

92歲老戲骨彭玉去世。(取材自微博)
92歲老戲骨彭玉去世。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 彭玉因《東北一家人》中的牛大媽最為人熟知，也曾在《浪漫的事》《追著幸福跑》《我和老媽一起嫁》等作品中，塑造多個貼近生活的母親與長輩形象。

  • 2001年，彭玉憑電影《月圓今宵》獲第五屆上海國際電影節金爵獎最佳女演員獎，並拿下第21屆中國電影金雞獎最佳女配角獎，顯示她的演技備受肯定。

  • 因為牛大媽不只是電視角色，更承載許多觀眾的童年與家庭記憶。彭玉以自然、質樸的表演呈現母親的牽掛與溫暖，因此消息傳出後引發大量悼念。

上一則

遭孫德榮連番點名「我哪裡對不起妳」陳喬恩首度回應了

下一則

李現也追星 登鳥巢與五月天阿信合唱 凌晨發文喊爽

延伸閱讀

「牛大媽」彭玉93歲離世 17歲登台、67歲摘國際影后獎

「牛大媽」彭玉93歲離世 17歲登台、67歲摘國際影后獎
「繁花」爺叔93歲病逝 晚年安住養老院：人在哪 哪就是家

「繁花」爺叔93歲病逝 晚年安住養老院：人在哪 哪就是家
「繁花」中的爺叔 中國一級演員游本昌去世 享壽93歲

「繁花」中的爺叔 中國一級演員游本昌去世 享壽93歲
人生沒有小角色 游本昌：哪怕只是背景板 也要「有戲」

人生沒有小角色 游本昌：哪怕只是背景板 也要「有戲」

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
吳奇隆的社群平台發布他登長城的影片。影片中，他身手矯健，還挑戰「劈叉」等高難度動作。（取材自自環球網）

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

2026-10-07 03:30
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
劉思慕向女友Allison求婚成功。（取材自simuliu IG）

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

2026-10-06 02:05

超人氣

更多 >
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...
涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒

涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒