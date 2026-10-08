看過「東北一家人」的觀眾哭了 送別彭玉：牛大媽走好

92歲老戲骨彭玉去世。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 資深演員彭玉於2026年10月7日辭世，享年93歲；她憑《東北一家人》中的牛大媽等親切角色走紅，成為一代觀眾共同的家庭記憶。

據中國電視藝術家協會演員工作委員會消息，影視表演藝術家、國家一級演員，中國視協演員工作委員會顧問彭玉，於2026年10月7日10:27在珠海安詳離世，享年93歲。彭玉塑造了眾多接地氣的熒幕角色，憑借「東北一家人」、「浪漫的事」、「追著幸福跑」等作品被廣大觀眾熟知，質樸鮮活的表演，給觀眾留下深刻印象，被譽為「熒屏東北媽媽」與「熒屏第一母親」。

綜合北京青年報、紅星新聞報導，彭玉出生於黑龍江省哈爾濱市，1964年主演首部電影「千萬不要忘記」上映，此後長期活躍於影視圈，擅長詮釋母親、長輩等貼近生活的角色。

2001年，彭玉憑電影「月圓今宵」獲第五屆上海國際電影節金爵獎最佳女演員獎，以及第21屆中國電影金雞獎最佳女配角獎。同年，她出演「東北一家人」，飾演嘴碎心軟、熱心操持家務的「牛大媽」，角色深入人心，也讓她成為許多觀眾共同的熒幕記憶。

彭玉演活千萬東北老太太。(取材自微博)

2002年至2003年，彭玉主演電視劇「東北一家人」第一至三部及「浪漫的事」，之後又出演「追著幸福跑」、「我和老媽一起嫁」等作品。她的表演沒有華麗包裝，主要透過日常生活中的家長裡短，呈現母親、長輩的牽掛與普通人的喜怒哀樂。

2016年12月28日，彭玉獲中國電視好演員紅寶石獎女演員獎；2018年主演電影「在天堂等我」，2019年出演「一切如你」。晚年逐漸減少拍戲，但她塑造的「牛大媽」等角色仍被觀眾記憶。

彭玉離世消息傳出後，不少觀眾在網上悼念，感嘆童年記憶中的「牛大媽」就此謝幕。對不少觀眾而言，彭玉飾演的「牛大媽」不只是一個電視角色，更承載了一代人的家庭記憶。隨著她離世，許多觀眾留言道：「牛大媽，走好。」

92歲老戲骨彭玉去世。(取材自微博)