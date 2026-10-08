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「阿嬤情書」王曉慧新劇開拍 又爆隱婚？曾否認領證

娛樂新聞組／綜合報導
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王曉慧將主演央視正劇「紅色密碼」。(取材自微博)
王曉慧將主演央視正劇「紅色密碼」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

憑《給阿嬤的情書》走紅的王曉慧，進組央視新劇《紅色密碼》當天爆出婚育傳聞，雖曾否認領證，工作室仍未正式回應。

憑藉潮汕電影「給阿嬤的情書」暴紅的素人演員王曉慧，7日正式進組央視總台諜戰正劇「紅色密碼」，同日隨即遭爆出婚禮照與嬰兒抓周宴全家福，遭質疑已婚且育有孩子。由於這場隱私風波緊跟官宣進組爆發，不少網友為她講話，認為她結婚生子時還沒當演員，反而誇讚她生娃狀態還這麼好，「又漂亮又萌」。

現年29歲的王曉慧原為廣東汕頭玩具廠插畫師，以素人身份飾演「給阿嬤的情書」中地主家小姐出身、義無反顧隨丈夫私奔並拉扯孩子長大的青年「葉淑柔」而一戰成名，該片斬獲超20億人民幣票房。

然而，今年9月起即有網友釋出其秀禾服與婚紗照，指其於2024年底舉辦婚禮；10月7日進組「紅色密碼」當天更遭爆出抓周宴照片，畫面中嬰兒五官與其高度相似，網上還傳出其丈夫為圈外富二代。

對於婚育傳聞，王曉慧此前曾於評論區反問「我怎麼不知道我領證了？」，僅否認法律登記狀態，目前與工作室未對抓周宴照片及已育傳聞作出正式回應。

不少網友批評爆料者其心可議，懷疑沒有娛樂圈根基的她拿到央視正劇女主、愛奇藝迷霧劇場頭部項目的稀缺資源，可能因此擠占其他女演員的上升通道，因而引發業內「防爆」，試圖以隱婚生子讓她被換角。

儘管私生活風波發酵，她仍於7日正式參加由央視出品、聚焦長征隱蔽戰線的「紅色密碼」劇本圍讀，搭檔男主角翟子路，並於8日在橫店開機，展開為期約30天的拍攝。「紅色密碼」改編自作家石鐘山的同名小說，劇情講述長征路上的無線電情報戰線英雄故事。

王曉慧憑藉潮汕電影「給阿嬤的情書」暴紅。(取材自微博)
王曉慧憑藉潮汕電影「給阿嬤的情書」暴紅。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她7日正式進組央視諜戰正劇《紅色密碼》後，隨即被爆出婚禮照與嬰兒抓周宴全家福，因而引發外界對她是否已婚、已育的熱議。

  • 王曉慧曾在評論區反問「我怎麼不知道我領證了？」，等於只是否認法律上的領證狀態；至於抓周宴照片與是否育有孩子，至今沒有正式說明。

  • 部分網友認為爆料時機敏感，懷疑有人借隱婚生子議題對她「防爆」；也有人覺得她結婚生子時還未進演藝圈，且生娃狀態依然很好。

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