趙麗穎病後低調現身… 被指步履緩慢 身形暴瘦不足百斤
趙麗穎在病後兩個多月首次公開露面，現身上海觀賞謝娜話劇，雖被指暴瘦與步履緩慢，但此次僅屬私人行程，仍在休養中。
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趙麗穎在病後兩個多月首次公開露面，現身上海觀賞謝娜話劇，雖被指暴瘦與步履緩慢，但此次僅屬私人行程，仍在休養中。
經歷近兩個月的修養，演員趙麗穎低調現身上海上劇場，觀看好友謝娜主演的話劇「十三角關係」收官場，完成她多年前「大哥演出我必到」的約定。當天她身穿白T恤搭配牛仔褲、戴著紅色鴨舌帽與口罩低調坐在觀眾席第三排，身形雖較此前清瘦，且步履緩慢，但整體狀態輕鬆，她在觀演後隨即提前離場，並未接受媒體採訪。
趙麗穎於今年8月25日杭州品牌直播期間，因室外高溫與車內冷氣形成巨大溫差，導致嚴重低血糖與電解質紊亂緊急送醫，寫下入行多年來首次因健康問題取消工作的紀錄。
團隊事後指出，墜馬腰傷、膝蓋積液與肋骨骨裂等多年拍戲累積的舊傷是身體亮紅燈的主因，目前深度檢查已全數完成且指標穩定，趙麗穎正遵醫囑休養調整，暫時無進組計畫。
趙麗穎此次露面純屬私人行程並非復工，趙麗穎已經超過13個月沒有正式進組拍戲，這段時間她一直在挑選合適的劇本。但有媒體觀察她的身形，1米68的個子，體重已不到100斤。
趙麗穎此次到場是為履行2022年「風吹半夏」熱播時對謝娜的承諾，當時她在評論區留言「你的『十三角關係』我一定到位」。
這也是她靜養兩個多月以來第一次被拍到公開露面，她還以「二弟」名義送上寫有「大哥，演出成功」的粉色花籃，力挺兩人自2015年合作節目結緣至今的好情誼。
她是為了履行先前對謝娜的承諾，低調到上海上劇場觀看《十三角關係》收官場，屬於私人行程，並非復工或接受工作安排。 因為她前陣子在品牌直播期間，疑似受高溫與冷氣溫差影響，出現嚴重低血糖與電解質紊亂，還曾緊急送醫，引發粉絲關注。 團隊表示她的深度檢查已完成且指標穩定，正遵醫囑休養調整，暫時沒有進組拍戲計畫，過去累積的舊傷也是主要原因之一。
精華 FAQ
她是為了履行先前對謝娜的承諾，低調到上海上劇場觀看《十三角關係》收官場，屬於私人行程，並非復工或接受工作安排。
因為她前陣子在品牌直播期間，疑似受高溫與冷氣溫差影響，出現嚴重低血糖與電解質紊亂，還曾緊急送醫，引發粉絲關注。
團隊表示她的深度檢查已完成且指標穩定，正遵醫囑休養調整，暫時沒有進組拍戲計畫，過去累積的舊傷也是主要原因之一。
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