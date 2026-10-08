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撕甜妹標籤 譚松韻耗6小時化老年妝 80歲臉孔滿滿細節

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譚松韻在「蘭香如故」中，從16歲少女一路演到80歲。(取材自微博)
譚松韻在「蘭香如故」中，從16歲少女一路演到80歲。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

譚松韻在《蘭香如故》以耗時6小時以上的3D老年妝，從少女演到80歲主母，憑細膩演技與逼真造型引發熱議，也成功突破甜妹形象。

演員譚松韻在古裝劇「蘭香如故」中，挑戰從16歲少女一路演到80歲世家主母，她以耗時逾6小時的3D定制老年特效妝完成角色跨越，逼真造型與渾身是戲的演技讓觀眾落淚。該劇成為國產劇特效妝代表性案例，同時助力36歲的她徹底撕下「甜妹」與娃娃臉標籤。

化了老年妝的譚松韻，眼神都變了。(取材自微博)
化了老年妝的譚松韻，眼神都變了。(取材自微博)

改編自小說的「蘭香如故」講述女主角許蘭香從三等丫鬟成長為林家主母，經歷家國巨變後獨自老去的故事。大結局播出之後，網上討論熱度仍高，全網播放量已經突破7億。

譚松韻的圓臉扮少女很貼合形象。(取材自微博)
譚松韻的圓臉扮少女很貼合形象。(取材自微博)

為呈現80歲耄耋狀態，劇組採用3D面部整模技術，掃描演員面部後，在譚松韻臉上貼一層薄軟假皮，模擬老年皮膚鬆弛、下垂的輪廓，之後逐層染色繪畫，連耳後隱藏的皺紋、細碎的老年斑、根根分明的白髮及眼袋都做了精細處理，臉上光假皺紋就超過60條。單次上妝耗時6-7小時，連手部與指甲縫都做老化細節。

劇組在橫店攝氏40度高溫拍攝時，由於矽膠假皮將臉部完全密封，汗水無法排出，化妝師還必須以細針在臉皮扎出微孔引流汗液。

劇方公開譚松韻化老妝的過程。(視頻截圖)
劇方公開譚松韻化老妝的過程。(視頻截圖)

譚松韻不止靠妝容塑造老年感，她特意放慢語速、調整呼吸節奏，用佝僂的體態、沉靜淡然的眼神，演出了世家主母暮年的端莊沈穩。拍完老年重頭戲後，她蹲在地上久久無法出戲，感慨「像是活完了那個人的一輩子」。

不少網友大讚譚松韻這次真的撕掉了娃娃臉只能演少女的標籤，紛紛留言「老年妝的眼神戲太有代入感了」、「完全看不出是36歲的演員演的老人」、「一看到老年的她轉頭就忍不住哭了」。

但也有網友認為她「臉太光、身太直」，認為老年妝不夠寫實。還找出了40歲楊冪在「生萬物」中的飽經風霜的老年妝做對比，不過，多數觀眾仍認為譚松韻妝造符合養尊處優世家主母的角色設定。

楊冪在「生萬物」的老年妝造。(視頻截圖)
楊冪在「生萬物」的老年妝造。(視頻截圖)

▲ 影片來源：youtube平台@TanSongYunP.OverseaFanStation（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 她在劇中從16歲少女一路演到80歲世家主母，並以老年特效妝與表演完成巨大年齡跨度，讓觀眾看到她不只適合演少女，也能詮釋暮年角色。

  • 劇組使用3D面部整模技術，先掃描臉型再貼上薄軟假皮，逐層染色並補上皺紋、老年斑、白髮與眼袋，連手部和指甲縫都做了老化細節。

  • 多數觀眾讚她眼神戲很有代入感，認為她成功撕掉娃娃臉標籤；但也有人覺得臉部太光、身體太直，不夠寫實，甚至拿其他演員老年妝作比較。

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