頂流宿敵？ 虞書欣、趙露思「飯圈互撕」燒進朋友圈

同為「95花」的虞書欣(見圖)和趙露思，「宿敵」關係早已不是秘密。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 虞書欣粉絲朋友圈截圖外洩後，與趙露思的飯圈爭議升級，輿論也分成批評失言與質疑侵權兩派；同時兩人仍在影視與幕後領域持續競爭。

娛樂圈的「飯圈大戰」再次升級。這次戰場居然從微博一路殺進個人的私密朋友圈。近日「虞書欣 粉絲朋友圈」登上熱搜，起因是一位虞書欣的粉絲在微信 朋友圈發布大量針對趙露思 的過激言論。隨後，這些私密截圖被敵對陣營粉絲曝光至公眾平台，瞬間引爆全網熱議。

事件發酵後，輿論迅速分裂為兩派。一方網友搖頭直呼，在私人空間發布極端言論太誇張，簡直是飯圈惡質風氣的典型縮影；另一方則質疑，未經授權就將他人微信朋友圈截圖並掛上公眾平台「集體審判」，嚴重侵犯素人的個人隱私，甚至涉嫌違法。

更有資深吃瓜群眾指出，這幕「朋友圈截圖大戰」似曾相識。據指，去年虞書欣本人的私人朋友圈就曾慘遭外洩，如今歷史重演，只不過主角換成了粉絲。

眾所周知，虞書欣與趙露思作為當今內娛「95花」的雙頂流代表，兩人的「宿敵」關係早已不是秘密。無論是古裝大劇還是現代都市劇，兩人經常在影視劇資源、品牌代言以及商業價值上正面交鋒。

除此之外，兩人在演藝事業上也是動作不斷。趙露思近期不僅憑藉都市職場劇「許我耀眼」掀起極高話題，更強勢解鎖幕後新身分，跨界擔任短劇「Sonder·我就不是NPC」監製；不僅如此，她還親自購買版權，在新劇「告別信」中首度挑戰自導自演，展現出全方位掌控製作大權的強烈野心。虞書欣則在演藝賽道上多管齊下，接連有高關注度的愛情劇「雙軌」 與青春競技熱血劇「燦如繁星」高調播出，新劇籌備動作同樣頻頻。

如今雙方在影視與幕後賽道上各自出招、頂峰相見，這場「95花頂流之爭」看來短時間內依然是話題度滿格。

同為「95花」的虞書欣和趙露思(見圖)，「宿敵」關係早已不是秘密。(取材自微博)