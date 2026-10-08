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頂流宿敵？ 虞書欣、趙露思「飯圈互撕」燒進朋友圈

娛樂新聞組／綜合報導
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同為「95花」的虞書欣(見圖)和趙露思，「宿敵」關係早已不是秘密。(取材自微博)
同為「95花」的虞書欣(見圖)和趙露思，「宿敵」關係早已不是秘密。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

虞書欣粉絲朋友圈截圖外洩後，與趙露思的飯圈爭議升級，輿論也分成批評失言與質疑侵權兩派；同時兩人仍在影視與幕後領域持續競爭。

娛樂圈的「飯圈大戰」再次升級。這次戰場居然從微博一路殺進個人的私密朋友圈。近日「虞書欣粉絲朋友圈」登上熱搜，起因是一位虞書欣的粉絲在微信朋友圈發布大量針對趙露思的過激言論。隨後，這些私密截圖被敵對陣營粉絲曝光至公眾平台，瞬間引爆全網熱議。

事件發酵後，輿論迅速分裂為兩派。一方網友搖頭直呼，在私人空間發布極端言論太誇張，簡直是飯圈惡質風氣的典型縮影；另一方則質疑，未經授權就將他人微信朋友圈截圖並掛上公眾平台「集體審判」，嚴重侵犯素人的個人隱私，甚至涉嫌違法。

更有資深吃瓜群眾指出，這幕「朋友圈截圖大戰」似曾相識。據指，去年虞書欣本人的私人朋友圈就曾慘遭外洩，如今歷史重演，只不過主角換成了粉絲。

眾所周知，虞書欣與趙露思作為當今內娛「95花」的雙頂流代表，兩人的「宿敵」關係早已不是秘密。無論是古裝大劇還是現代都市劇，兩人經常在影視劇資源、品牌代言以及商業價值上正面交鋒。

除此之外，兩人在演藝事業上也是動作不斷。趙露思近期不僅憑藉都市職場劇「許我耀眼」掀起極高話題，更強勢解鎖幕後新身分，跨界擔任短劇「Sonder·我就不是NPC」監製；不僅如此，她還親自購買版權，在新劇「告別信」中首度挑戰自導自演，展現出全方位掌控製作大權的強烈野心。虞書欣則在演藝賽道上多管齊下，接連有高關注度的愛情劇「雙軌」 與青春競技熱血劇「燦如繁星」高調播出，新劇籌備動作同樣頻頻。

如今雙方在影視與幕後賽道上各自出招、頂峰相見，這場「95花頂流之爭」看來短時間內依然是話題度滿格。

同為「95花」的虞書欣和趙露思(見圖)，「宿敵」關係早已不是秘密。(取材自微博)
同為「95花」的虞書欣和趙露思(見圖)，「宿敵」關係早已不是秘密。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 起因是一名虞書欣粉絲在微信朋友圈發布針對趙露思的過激言論，之後相關私密截圖被對立粉絲曝光到公眾平台，迅速把私人空間的衝突推向全網熱議。

  • 一方認為在私人空間發表極端言論，反映飯圈惡質風氣；另一方則認為未經授權公開他人微信朋友圈，已涉及侵犯隱私，甚至可能觸法，應避免集體審判。

  • 文中指出兩人是內娛95花的雙頂流代表，長期在影視資源、品牌代言與商業價值上正面交鋒，近期又各自在新劇、監製、自導自演等方向加碼，競爭熱度不減。

趙露思 虞書欣 微信

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