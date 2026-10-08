我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

鍾麗緹女兒落榜？自嘲「沒那麼聰明」坦言主動選擇重考

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鍾麗緹(右)日前替女兒Jaden（張思捷）慶祝18歲生日。（取材自Instagr...
鍾麗緹(右)日前替女兒Jaden（張思捷）慶祝18歲生日。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

鍾麗緹二女兒Jaden澄清並非高考落榜，而是因受傷與準備不足，主動選擇空檔一年重新申請學校。

鍾麗緹二女兒Jaden近期因升學問題受到外界關注，原先傳出她高中畢業後將赴美留學，但開學季到來後，人仍留在中國，網路上隨即出現「考試落榜」、「被迫重讀」等傳聞。對此，Jaden近日親自說明原因，強調自己並非考不上大學，而是主動選擇空檔一年，重新準備申請學校。

面對外界頻頻關注自己的學業狀況，Jaden坦言有些不解，也自嘲表示：「我可能生來就沒那麼聰明。」不過她強調，沒有立即進入大學並不是因為高考落榜，而是經過自己評估後，決定多花一年時間準備。

Jaden透露，自己備考期間曾因訓練受傷，導致韌帶斷裂，傷勢也連帶影響當年的學習狀態。她坦承當時「沒有好好學」，因此最後看到榜單成績時，對結果並不滿意，才決定暫時不升學，留在中國繼續學習，利用一年時間重新準備申請學校。

至於為何先前沒有對外說明，Jaden表示是擔心引發更多爭議，因此選擇低調處理，沒想到外界反而因此出現各種猜測。

鍾麗緹過去談到女兒的教育時，曾公開喊話希望孩子能考上清華、北大等知名學府。對媽媽而言，這樣的期待原本是希望女兒未來能有更好的發展，甚至能離自己近一點，但Jaden也坦言，這些期待在無形中多少形成了一些壓力。

精華 FAQ

  • 她表示自己不是考不上大學，而是經過評估後主動選擇空檔一年，留在中國重新準備申請學校，因此並未立即出國就讀。

  • 因為原本傳出她高中畢業後將赴美留學，但開學季人卻仍留在中國，外界便猜測她是否落榜或被迫重讀，相關傳聞因此擴大。

  • 她說備考期間曾因訓練受傷，導致韌帶斷裂，傷勢影響學習狀態，加上自己當時沒有好好準備，所以成績不理想，才決定再花1年重考。

升學

上一則

奧斯卡女配角作品橫跨數十年 「岸上風雲」女星102歲逝

下一則

許雅鈞突吻愛女Lily玉手 小S嚇到倒退3步 還提抗議…

延伸閱讀

趙麗穎「緊急送醫」後團隊鬆口揭真相 女神健康狀況衝熱搜

趙麗穎「緊急送醫」後團隊鬆口揭真相 女神健康狀況衝熱搜
蔡康永遭中國封殺她不怕 陳美鳳表態了

蔡康永遭中國封殺她不怕 陳美鳳表態了
不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領
華人幼兒升學戰過五關斬六將 孩子還不會走 父母先預約學校

華人幼兒升學戰過五關斬六將 孩子還不會走 父母先預約學校

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
吳奇隆的社群平台發布他登長城的影片。影片中，他身手矯健，還挑戰「劈叉」等高難度動作。（取材自自環球網）

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

2026-10-07 03:30
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
劉思慕向女友Allison求婚成功。（取材自simuliu IG）

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

2026-10-06 02:05

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...