鍾麗緹女兒落榜？自嘲「沒那麼聰明」坦言主動選擇重考
鍾麗緹二女兒Jaden澄清並非高考落榜，而是因受傷與準備不足，主動選擇空檔一年重新申請學校。
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鍾麗緹二女兒Jaden澄清並非高考落榜，而是因受傷與準備不足，主動選擇空檔一年重新申請學校。
鍾麗緹二女兒Jaden近期因升學問題受到外界關注，原先傳出她高中畢業後將赴美留學，但開學季到來後，人仍留在中國，網路上隨即出現「考試落榜」、「被迫重讀」等傳聞。對此，Jaden近日親自說明原因，強調自己並非考不上大學，而是主動選擇空檔一年，重新準備申請學校。
面對外界頻頻關注自己的學業狀況，Jaden坦言有些不解，也自嘲表示：「我可能生來就沒那麼聰明。」不過她強調，沒有立即進入大學並不是因為高考落榜，而是經過自己評估後，決定多花一年時間準備。
Jaden透露，自己備考期間曾因訓練受傷，導致韌帶斷裂，傷勢也連帶影響當年的學習狀態。她坦承當時「沒有好好學」，因此最後看到榜單成績時，對結果並不滿意，才決定暫時不升學，留在中國繼續學習，利用一年時間重新準備申請學校。
至於為何先前沒有對外說明，Jaden表示是擔心引發更多爭議，因此選擇低調處理，沒想到外界反而因此出現各種猜測。
鍾麗緹過去談到女兒的教育時，曾公開喊話希望孩子能考上清華、北大等知名學府。對媽媽而言，這樣的期待原本是希望女兒未來能有更好的發展，甚至能離自己近一點，但Jaden也坦言，這些期待在無形中多少形成了一些壓力。
她表示自己不是考不上大學，而是經過評估後主動選擇空檔一年，留在中國重新準備申請學校，因此並未立即出國就讀。 因為原本傳出她高中畢業後將赴美留學，但開學季人卻仍留在中國，外界便猜測她是否落榜或被迫重讀，相關傳聞因此擴大。 她說備考期間曾因訓練受傷，導致韌帶斷裂，傷勢影響學習狀態，加上自己當時沒有好好準備，所以成績不理想，才決定再花1年重考。
精華 FAQ
她表示自己不是考不上大學，而是經過評估後主動選擇空檔一年，留在中國重新準備申請學校，因此並未立即出國就讀。
因為原本傳出她高中畢業後將赴美留學，但開學季人卻仍留在中國，外界便猜測她是否落榜或被迫重讀，相關傳聞因此擴大。
她說備考期間曾因訓練受傷，導致韌帶斷裂，傷勢影響學習狀態，加上自己當時沒有好好準備，所以成績不理想，才決定再花1年重考。
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