鍾麗緹女兒落榜？自嘲「沒那麼聰明」坦言主動選擇重考

鍾麗緹(右)日前替女兒Jaden（張思捷）慶祝18歲生日。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 鍾麗緹二女兒Jaden澄清並非高考落榜，而是因受傷與準備不足，主動選擇空檔一年重新申請學校。

鍾麗緹二女兒Jaden近期因升學 問題受到外界關注，原先傳出她高中畢業後將赴美留學，但開學季到來後，人仍留在中國，網路上隨即出現「考試落榜」、「被迫重讀」等傳聞。對此，Jaden近日親自說明原因，強調自己並非考不上大學，而是主動選擇空檔一年，重新準備申請學校。

面對外界頻頻關注自己的學業狀況，Jaden坦言有些不解，也自嘲表示：「我可能生來就沒那麼聰明。」不過她強調，沒有立即進入大學並不是因為高考落榜，而是經過自己評估後，決定多花一年時間準備。

Jaden透露，自己備考期間曾因訓練受傷，導致韌帶斷裂，傷勢也連帶影響當年的學習狀態。她坦承當時「沒有好好學」，因此最後看到榜單成績時，對結果並不滿意，才決定暫時不升學，留在中國繼續學習，利用一年時間重新準備申請學校。

至於為何先前沒有對外說明，Jaden表示是擔心引發更多爭議，因此選擇低調處理，沒想到外界反而因此出現各種猜測。

鍾麗緹過去談到女兒的教育時，曾公開喊話希望孩子能考上清華、北大等知名學府。對媽媽而言，這樣的期待原本是希望女兒未來能有更好的發展，甚至能離自己近一點，但Jaden也坦言，這些期待在無形中多少形成了一些壓力。