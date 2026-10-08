開批AI短劇 范冰冰：現在中國的年輕人…吃得不太好

范冰冰出席釜山影展記者會。（截圖自Youtube）

AI摘要 文章摘要整理： 范冰冰談及AI短劇時直言其角色臉孔雷同、內容速食，難以提供真正審美養分，並認為真人演員憑藉生活閱歷與情緒層次，仍具AI無法取代的核心價值。

女星范冰冰 去年憑藉電影「地母」奪下人生首座金馬影后，演藝事業再創巔峰。今年她再接再厲，攜新片「瘋癲老人日記」入選第31屆釜山影展。面對陸媒逼問「AI短劇演技是否超越真人演員」的敏感議題，她非但沒避諱，反而笑說：「我覺得現在中國的年輕人…吃得不太好。」

范冰冰坦言AI發展早已是「現在進行式」，自己私下偶爾也會點開來看，並不排斥這類新興產物。不過，身為資深演員的她隨即精準點出當前AI創作的硬傷，「看一部短劇跟看十部短劇，感覺只是古裝跟時裝的變化，裡面每個人的臉都太雷同了，目前沒有一張臉是能被我記住的。」

除了技術層面的複製貼上，范冰冰更將焦點拉回大眾審美與養分的匱乏。她語重心長回憶，過去演員與觀眾都是透過大量的世界電影與藝術長片汲取養分，養出紮實的藝術底蘊。

反觀現代年輕世代若只靠快速產出的速食AI短劇餵養，審美品味恐怕只會每況愈下。說到關鍵處，她眼神耐人尋味地一停頓，以一句「對新一代年輕人審美是一種……哈！你懂的」帶過，留下滿場想像空間。

對於「AI是否終將取代真人」的產業焦慮，范冰冰看法則相當務實。她不否認許多導演為降低製作預算會轉向AI，但她堅信真人演員的核心價值無法被程式碼取代，「真人演員的表演是根據自身的生活閱歷去展現功力，有很多微妙的情緒表達，AI短劇只有結果沒有過程，這是它目前絕對替代不了的。」