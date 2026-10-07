鄧紫棋紐約祕密完婚？經紀公司沒否認

鄧紫棋（右）和男友被爆已結婚。（取材自Instagram）

香港 天后鄧紫棋 （G.E.M.）歷時三年的「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會昨（5）日於深圳站盛大收官，有消息指出鄧紫棋與已和男友Mark（魏俊傑）於紐約低調完婚。對此，經紀公司也回應了。

鄧紫棋多次被爆出祕密結婚，2020年有港媒爆料她在大年初一與Mark於泰國舉辦小型海島婚禮，傳出僅邀請雙方家長及摯友出席，事後因疫情 爆發才未對外公布。當時經紀人第一時間火速打臉，笑稱「這次傳聞實在太好笑」，強調鄧紫棋真的還沒結婚，要大家「不用恭喜她了」。

2022年中國狗仔又爆料稱兩人「早已修成正果領證結婚」，並指兩人雖然先前一度傳出分開，但隨後又甜蜜曬照復合。鄧紫棋工作室當時幽默發文闢謠：「什麼？姐姐領證了？我們怎麼都不知道？」直接化解烏龍傳聞。

而今再傳她紐約低調完婚，對此，經紀公司給出最新回應，僅表示：「藝人的私生活，沒有回應。」對比過去幾次經紀團隊「大動作幽默打臉、火速否認」的態度，這次面對紐約完婚的傳聞，經紀公司選擇以「私生活不回應」作為答覆，曖昧態度讓外界聯想翩翩。