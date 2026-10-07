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戲說從頭／「蘭香如故」大結局超虐 這一幕蔣欣直呼：簡直哭死

娛樂新聞組／綜合報導
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劉學義飾演的男主角林錦岐去世前，拿出從月老廟求來的紅繩纏繞在蘭香的手腕上。(取材...
劉學義飾演的男主角林錦岐去世前，拿出從月老廟求來的紅繩纏繞在蘭香的手腕上。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《蘭香如故》大結局以數十年歲月與兩段告別帶出極致虐感，林錦岐用紅繩託付來生，許蘭香則以母親香囊完成自我回歸。

由譚松韻、劉學義主演的古裝劇「蘭香如故」日前迎來大結局，「蘭香如故大結局最狠的一刀」相關話題瞬間登頂熱搜。這部高收視、高熱度的劇，沒有給出傳統的大團圓，而是用一場長達數十年的「漫長告別」，將情緒悲劇張力拉滿。

全劇的後勁，始於劇中配角們的接連離去。曾經最為鮮活純粹的小蓮，因早期凍傷落下了病根，成為最早抱憾離世的人；而身負家族責任與宅鬥波瀾的故人們，也在歲月的流逝中陸續謝幕。隨著一個個熟悉面孔淡出，侯府從昔日人聲鼎沸，到最後只剩滿庭花影，更凸顯出歲月無情與人生聚散。

最後的鏡頭安靜地掃過開滿鮮花的庭院，昔日喧囂的侯府歸於寂靜，只留下譚松韻飾演的許蘭香獨自留在原地，默默承載著過往的所有記憶。蔣欣甚至在社群媒體上記錄下自己的追劇心情，直言「不敢讓譚松韻看大結局，簡直哭死」。

劉學義飾演的男主角林錦岐50歲時舊傷復發，在彌留之際，他拿出特地從月老廟求來的紅繩，顫抖著纏在自己與蘭香的手腕上，連聲叮囑「下輩子別認錯了」。他執著於將定婚時的「沈嘉蘭」與成婚後的「許蘭香」緊緊繫在一起，後悔年輕時未曾珍惜身體，將所有的相守寄託於虛無的來生。這段生死告別早已哭倒一片觀眾，但全劇真正的「虐點」卻才剛開始。

漫長歲月轉瞬即逝，80歲的許蘭香在睡夢中壽終正寢。當鏡頭緩緩推近，觀眾驚覺她腕上早已沒有那根陪伴她熬過半生寡居歲月的紅繩，手中緊緊攥著的，竟是生母崔雪梅當年咬破手指寫下「活」字血書的平安符香囊。

許蘭香過世時，手中緊緊攥着的是平安符香囊。(取材自微博)
許蘭香過世時，手中緊緊攥着的是平安符香囊。(取材自微博)

這正是全劇最深刻、也最殘忍的一刀。林錦岐用紅繩預約來世，那是他的執念；而許蘭香在完成對母親「好好活下去」的承諾、扛完侯府責任後，選擇用香囊標記自己真正的歸途。這一刻，她卸下了「林門許氏」與侯府主母的重擔，不再困於來世的承諾，而是選擇做回那個最初的「沈嘉蘭」，回到父母身邊。

沒有撕心裂肺的哭喊，只有寂靜中的清醒抉擇。「蘭香如故」用這個極具意象的結局告訴觀眾：這一世的深情與枷鎖皆已還清，來生不復相見，唯願做回自己。這份極致克制的悲劇美學，成為了無數劇迷心中久久難以平復的傷痕。

精華 FAQ

  • 因為它沒有安排傳統圓滿收場，而是用角色接連離世、侯府歸於寂靜的方式收尾，讓觀眾在漫長歲月的失落感中，感受到比哭戲更強烈的悲傷餘韻。

  • 他在彌留時拿出從月老廟求來的紅繩，纏在自己與蘭香手腕上，並叮囑下輩子別認錯，代表他把未竟的相守全部寄託到虛無的來世。

  • 她手中的香囊來自生母寫下「活」字的血書，象徵她已完成好好活下去的承諾，也卸下侯府與婚姻枷鎖，回到最初的自己與父母身邊。

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