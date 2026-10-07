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笑到牙齒快感冒？ 王一博巴黎行不高冷了 偷吃藍莓萌翻粉絲

娛樂新聞組／綜合報導
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王一博在巴黎時裝周被發現笑到「牙齒快感冒」。(取材自微博)
王一博在巴黎時裝周被發現笑到「牙齒快感冒」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

王一博在巴黎時裝周以輕鬆笑容與偷吃藍莓的反差萌，掀起全網熱議；同時因肖戰生日與CP話題再度升溫，粉絲應援與公益也同步發酵。

向來以「高冷、酷帥」標籤示人的男星王一博，近日在巴黎時裝周期間罕見展現了極度鬆弛狀態。他在現場全程笑容不斷，甚至屢屢被拍到嘴角難掩笑意的畫面，一秒打破過往的清冷形象。這份「藏不住的快樂」不僅渲染了現場，也引發全網大討論，不少網友調侃，「王一博的牙齒快要感冒了」，還有人說，「笑起來的王一博真的太治癒了」。

這次巴黎之行，王一博作為三大頂級奢華品牌的代言人連看三場大秀，全程穩坐頭排核心C位，更是大秀前排唯一的亞洲面孔，被廣大網友猜測是心情大好的原因。

而現場捕捉到的種種「反差萌」細節更是讓話題熱度飆升，他在緊張的看秀間隙被拍到因飢餓偷偷吃藍莓，被工作人員抓包後連忙低頭偷笑，真實又接地氣。

巧合的是，王一博在巴黎街頭展露的燦爛笑容，正好撞上肖戰迎來35歲生日，讓CP組合「博君一肖」的討論熱度再創新高。自稱「百香果」的粉絲群體，隨即將這兩件遠隔重洋的事件浪漫連結，引發全網熱烈討論。

肖戰近日迎來35歲生日。(取材自微博)
肖戰近日迎來35歲生日。(取材自微博)

肖戰生日當天，雙方工作室發布的文案與新歌歌詞因風格與語境高度相似，被廣大CP粉解讀為「隔空呼應」，話題迅速衝上熱搜。粉絲更發揮細膩想像力，深入挖掘王一博巴黎街拍中的特殊數字、底片相機型號及發文時間點，將這些細節與遠在國內的慶生氛圍「浪漫鎖死」，推升討論熱度持續飆升。

這場跨越7年的追星奇觀，線下陣仗同樣驚人。粉絲團體不僅在全國多地包下大型地標屏幕應援，更發起公益捐款。回溯這段傳奇的起點，全因兩人在2019年爆款劇「陳情令」中分飾「魏無羨」與「藍忘機」，劇中宿命般的默契與火花延伸至戲外，不僅成功締造了內娛史上最強的雙頂流神話，更成了無數粉絲心中無可取代的情感寄託。

精華 FAQ

  • 因他一改往日高冷形象，整場看秀幾乎笑個不停，還被拍到偷吃藍莓後低頭偷笑，展現出罕見的放鬆與可愛感，讓不少粉絲直呼很治癒。

  • 他作為3大頂級奢華品牌代言人連看3場大秀，穩坐頭排核心C位，且是前排唯一亞洲面孔，曝光度極高，也被外界視為心情大好的原因之一。

  • 因王一博巴黎笑容與肖戰35歲生日同時引發聯想，加上雙方工作室文案、新歌歌詞被指風格相似，CP粉再度把細節連結成『隔空呼應』的浪漫討論。

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