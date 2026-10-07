楊幂低調快閃香港2小時 原來是為了看「她」

楊冪被指一直保持著不定期甚至「每月飛港探女」的習慣。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 楊幂近日低調赴港，被指在保安陪同下探望女兒小糯米約2小時後離開，外界也關注她多年來維持不公開母女生活的做法。

中國女星楊幂近日被港媒拍到低調現身香港 ，消息隨即引發關注。綜合港媒報導，楊幂近日未公開行程，戴著帽子、口罩，身穿簡便服裝，在保安陪同下現身香港西九龍站，之後前往一處私人住宅區。報導稱，她此次赴港並無公開活動，主要是探望女兒「小糯米」。她在陪伴女兒約2個小時後便匆匆離開。

據悉，楊冪 、劉愷威2018年宣布離婚後，小糯米便跟著父親劉愷威及爺爺奶奶留在香港生活。

楊幂雖然日常工作檔期極滿，常年在各個劇組與活動現場奔波，但她從未缺席過對女兒的關愛。據了解，她一直保持著不定期甚至「每月飛港」的習慣，只要工作一有空檔，就會跨越距離赴港探望女兒。

然而，她每次都選擇極其低調的方式，極力避開媒體鏡頭，甚至從未在公開場合主動宣傳或曝光母女相處細節，更堅決不公開女兒的正臉，極力為孩子打造一個不受外界干擾的成長環境。

對於這次短暫的相聚，不少網友與粉絲紛紛表達了理解與支持。有網友感嘆，「愛不是展覽，何必給誰看」、「去看女兒還要跟網友報備嗎」，也有粉絲呼籲「請尊重一位母親」，認為明星的私人家庭生活應得到尊重，希望外界能給予母女二人更多隱私空間，將關注點放回藝人的專業作品上。