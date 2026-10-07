豆瓣開分4.3… 古天樂「偵戰」上映5天就夭折 票房才440多萬

由古天樂(右)、此沙主演的港式懸疑片「偵戰」，在公映僅5天後，緊急宣告撤檔。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 港片《偵戰》在十一檔期上映後票房與口碑雙雙失利，5天內緊急撤檔，成為今年最快退出檔期的影片。

今年十一檔期出現首部「跑路」電影。由古天樂、此沙、任達華等主演的港式懸疑片「偵戰」，在公映僅五天後，緊急宣告撤檔，正式退出十一檔競逐，成為該檔期最快「夭折」的影片。

「偵戰」自10月1日上映以來，市場表現可謂一路走低。上映首日票房僅約224.8萬元（人民幣，下同，約33萬美元），截至5日中午，累積總票房始終卡在440餘萬元門檻。與低迷票房相呼應的是崩塌的觀眾評價，該片在豆瓣開分僅4.3分，超六成觀眾直接給出一星或二星差評，不少影迷吐槽其「劇情邏輯混亂、剪輯破碎、神神叨叨」。

口碑滑鐵盧導致影院迅速調整策略，影片排片率一路縮減至5%左右，且多數被劃分在深夜或凌晨等「幽靈時段」，部分場次上座率甚至跌破2%。在市場競爭異常激烈的十一檔中，「偵戰」幾乎失去了翻盤空間。

10月5日上午10時，「偵戰」官方微博 發布公告，坦言「對市場節奏預判與檔期規畫存在考量不足」，決定取消本輪公映並擇期重啟，同時向主創團隊與觀眾致歉。然而戲劇性的是，該撤檔聲明發布後不久竟被官微悄悄刪除，最新動態停留在了前一日的路演宣傳，引發外界猜測。儘管社群平台聲明反覆，各地院線經理已證實收到片方的正式撤檔通知。

更令不少網友唏噓的是主創團隊的付出一朝付諸東流。主演此沙在上映前五天連軸轉跑了近50場路演，甚至在日前晚間獨自一人完成最後兩場宣傳後便趕往香港，不料在奔波途中就被告知影片已撤檔。網友與粉絲紛紛為其抱不平，痛批片方「宣發擺爛、私自加路演薅羊毛」，連基本的主創溝通都沒做好。

業內人士分析，十一檔期市場競爭殘酷，選擇撤檔看似是片方的「止損」手段，但在公映後因口碑過低而撤檔重映並取得成功的先例極少。「偵戰」未來若想重回大銀幕，恐怕難逃改頭換面甚至轉戰串流平台的命運。