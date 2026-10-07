戲裡坎坷、戲外催淚…「蘭香如故」小蓮真實身世讓人好心疼
宋芳園在《蘭香如故》中飾演小蓮獲得關注，而她戲外自幼被遺棄、靠養父母扶養長大的身世也引發網友心疼與熱議。
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宋芳園在《蘭香如故》中飾演小蓮獲得關注，而她戲外自幼被遺棄、靠養父母扶養長大的身世也引發網友心疼與熱議。
由譚松韻、劉學義主演的熱播古裝劇「蘭香如故」近日引爆追劇熱潮。除了主角備受矚目，劇中飾演婢女「小蓮」的宋芳園，因真實身世躍上熱搜。劇中的小蓮性格純粹善良、身世坎坷；而戲外的宋芳園，人生際遇竟也同樣充滿波折，引發網友熱議。
宋芳園曾分享，自己在五、六個月大時，便遭親生父母遺棄。幸運的是，被善良的養父母抱回家。雖然家境並不富裕，但養父母始終將她視如己出，用滿滿的愛呵護她長大，更成為她追逐演藝夢想的後盾。
宋芳園曾含淚感嘆，「很謝謝你們當初能把我留下來」，並說，自己拚命拍戲唯一的期盼，就是讓年邁的養父母過上好日子，更曾憂心「很怕來不及」回報這份養育之恩。這份孝心打動了無數觀眾。
據悉，畢業於四川音樂學院的宋芳園，2017年透過女團養成節目「天生是優我」正式出道。跨足影視圈後，她在2020年的熱播家庭劇「以家人之名」中飾演凌霄的妹妹「小橙子」，憑藉自然生動的演技打響知名度。
此後，宋芳園陸續在「去有風的地方」、「長樂曲」及「珠簾玉幕」等多部熱播劇中亮相，逐步磨練出扎實演技。
如今，她在「蘭香如故」中將溫暖真誠的「小蓮」刻畫得生動入微，廣受好評。不少網友感嘆，或許正是戲外那段人生歷程，讓她的表演蘊含了如此深刻的情感張力。還有人說，「希望小蓮在現實世界中也能遇到照顧她的蘭香」。
她在劇中飾演婢女小蓮，性格純粹善良、命運坎坷，演出溫暖真誠且細膩動人，因此獲得不少觀眾好評，也讓更多人注意到她的表演實力。 她5、6個月大時就遭親生父母遺棄，後來被善良的養父母帶回家撫養。雖然家境並不富裕，但養父母始終把她當親生女兒照顧。 她畢業於四川音樂學院，2017年透過《天生是優我》出道，之後在《以家人之名》飾演小橙子打開知名度，並陸續參演多部熱播劇累積演技。
精華 FAQ
她在劇中飾演婢女小蓮，性格純粹善良、命運坎坷，演出溫暖真誠且細膩動人，因此獲得不少觀眾好評，也讓更多人注意到她的表演實力。
她5、6個月大時就遭親生父母遺棄，後來被善良的養父母帶回家撫養。雖然家境並不富裕，但養父母始終把她當親生女兒照顧。
她畢業於四川音樂學院，2017年透過《天生是優我》出道，之後在《以家人之名》飾演小橙子打開知名度，並陸續參演多部熱播劇累積演技。
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