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65歲羅家英4度抗癌仍工作滿檔 驚人醫療費曝光

記者陳穎／即時報導
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羅家英四度罹癌。(聯合報系資料照)
羅家英四度罹癌。(聯合報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

65歲的羅家英歷經4度抗癌仍身體穩定，因人情與每月逾1萬港幣醫療開銷而持續接工作，並以充足睡眠、不挑食與保持好心情維持健康。

香港資深藝人羅家英過去曾4度與癌症抗戰，先後面對肝癌及前列腺癌，如今65歲的他依舊維持樂觀心態，身體狀況也明顯穩定。羅家英6日出席活動接受港媒「香港01」訪問時透露，近期工作依然排得滿滿滿，原本想減少工作量，卻總是礙於人情而難以真正停下來，甚至笑說想完全休息，恐怕得直接離開香港去旅行。

談到近期工作狀況，羅家英直呼「好忙好忙」，表示自己其實已經推掉不少工作，但即使只是見面、拍廣告，也經常牽涉許多細節，讓他想真正休息並不容易。他坦言，本來希望逐漸降低工作量，但最後往往還是答應邀約，「推到零」幾乎成了不可能的任務。

除了人情因素，羅家英也坦言，持續工作的現實原因之一就是生活及醫療開銷。他過去自2004年起曾兩度罹患肝癌，後來又確診前列腺癌，接受手術及相關治療。如今即使身體狀況不錯，醫療支出仍是一筆固定負擔，每個月花費超過1萬港幣，約1274美元。

羅家英坦言，隨著年紀漸長，還是希望手頭多存一些錢，「老的時候，多點錢在手裡」，生活才會比較有保障。因此即使已經65歲，他仍沒有完全停下工作的打算。

過去經常受到腰酸背痛困擾的羅家英，如今身體狀況也有所改善。以往大約每兩、三天就需要按摩一次，現在甚至兩個月都未必需要按摩，讓他相當滿意。

對於如何維持健康，羅家英也分享自己的「三大養生秘訣」，包括多睡覺、不挑食，以及保持心情開朗。他認為，年紀漸長後更應該照顧好自己的身體，吃得均衡、睡眠充足，再加上保持好心情，才是維持健康最重要的方式。

精華 FAQ

  • 他表示自己雖然已推掉不少工作，但因為人情因素，連見面、拍廣告都常牽涉細節，很難真正把行程清空，所以工作依然排得很滿。

  • 羅家英曾4度與癌症抗戰，先後罹患肝癌與前列腺癌，並接受手術及相關治療。如今他自述身體狀況穩定，精神與健康都比以往改善。

  • 羅家英提到自己的養生秘訣是多睡覺、不挑食、保持心情開朗；另外，他也提到腰酸背痛已改善，按摩需求大幅減少，讓他相當滿意。

香港 癌症

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