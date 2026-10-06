我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

日本研究：高熱量飲食恐致腦神經突觸異常 認知功能下降

釜山影展／64歲楊紫瓊獲「年度亞洲電影人獎」 喊話：永遠不要放棄

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧斯卡影后楊紫瓊時隔15年重返釜山，獲頒「年度亞洲電影人獎」。（歐新社）
奧斯卡影后楊紫瓊時隔15年重返釜山，獲頒「年度亞洲電影人獎」。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

楊紫瓊在第31屆釜山影展獲頒年度亞洲電影人獎，時隔15年重返舞台致謝一路支持她的電影人與觀眾，並勉勵自己與大家永不放棄。

韓國第31屆釜山國際電影節（BIFF）6日晚間在電影殿堂盛大開幕，64歲奧斯卡影后楊紫瓊時隔15年重返釜山，獲頒「年度亞洲電影人獎」。她身穿銀色亮片禮服登台領獎，回顧多年電影生涯時難掩激動，感謝一路上支持她、挑戰她的電影人與觀眾，更喊話自己未來仍要保持好奇、持續學習，「永遠不要放棄」。

楊紫瓊領獎時表示，歲月流逝後再次來到釜山，對她而言有著深遠意義，也向第31屆釜山影展取得的成就獻上祝賀。台下5000多名觀眾報以熱烈掌聲，見證她時隔15年再度站上釜山影展舞台。

回顧自己的電影生涯，楊紫瓊感性表示：「沒有人能單打獨鬥完成這一切。」她說，每一部電影背後，都有願意相信她、挑戰她，以及在身邊支持她的人，「他們有時會在最漫長、最艱辛的日子裡，僅靠著笑容就帶給我力量。」她也向合作過的導演、製作人、編劇、演員及幕後工作人員致上感謝，並特別向台下的許鞍華與張藝謀表達謝意。

談到未來，楊紫瓊表示期待繼續遇見新作品、分享故事，也感謝多年來支持她電影的觀眾。她說：「無論未來發生什麼事，我都想持續學習、保持好奇心，並成為一個讓信任我的人不感到羞愧、能感到自豪的人。」

開幕典禮由「柏青哥」演員金敏荷主持，她為了新劇減重17公斤，當晚穿著黑色低胸禮服登場，首度獨挑大樑主持大型影展開幕典禮，坦言相當緊張。她在頒發年度電影人獎時，也特別提到楊紫瓊曾說過的話：「別讓任何人告訴妳，妳的黃金時代已經過去，永遠不要放棄。」

今年釜山影展共有來自59國、共316部電影獲邀參展，規模創下2019年以來新高，並由中國導演張藝謀擔任評審團主席。他在開幕式上表示，許多韓國電影令人印象深刻，不只受到亞洲觀眾關注，也受到全世界矚目。他也特別提到本屆評審團有一半為女性，表示能與多位女性評審合作相當榮幸，相信評審團將交出出色成果。

最後，開幕片「彼此的日夜」（暫譯）登場，導演金宗寬率主要演員金敏荷、朱鐘赫、沈恩敬、韓善伙一同上台與觀眾見面，為開幕典禮畫下句點。本屆釜山影展為期10天，將在10月15日閉幕。

第31屆釜山國際電影節在電影殿堂盛大開幕。（歐新社）
第31屆釜山國際電影節在電影殿堂盛大開幕。（歐新社）

精華 FAQ

  • 她在第31屆釜山國際電影節開幕典禮上，獲頒「年度亞洲電影人獎」，並以銀色亮片禮服登台領獎，成為全場焦點之一。

  • 她強調電影生涯不是一個人完成的，感謝導演、製作人、編劇、演員與幕後團隊，也希望未來保持好奇、持續學習，永遠不要放棄。

  • 今年影展共有來自59國、316部電影參展，張藝謀任評審團主席；開幕典禮由金敏荷主持，最後以開幕片《彼此的日夜》登場作結。

楊紫瓊 奧斯卡

上一則

找到人生髮色？39歲劉詩詩解鎖叛逆少女「紫髮精靈」驚艷

延伸閱讀

釜山影展／開幕星光炸裂 范冰冰、楊紫瓊紅毯比美

釜山影展／開幕星光炸裂 范冰冰、楊紫瓊紅毯比美
金鷹獎于和偉稱帝、宋佳封后 「生命樹」奪3獎成大贏家

金鷹獎于和偉稱帝、宋佳封后 「生命樹」奪3獎成大贏家
MTV音樂大獎／泰勒絲拿下生涯第31座獎 超越碧昂絲紀錄

MTV音樂大獎／泰勒絲拿下生涯第31座獎 超越碧昂絲紀錄

全智賢拒演「我的野蠻女友」 導演驚爆幕後秘辛

全智賢拒演「我的野蠻女友」 導演驚爆幕後秘辛

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
劉思慕向女友Allison求婚成功。（取材自simuliu IG）

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

2026-10-06 02:05
孫儷夫婦（後排左二、三）為母親（前右二）慶生。(取材自網易)

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

2026-10-02 07:00

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標

被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標