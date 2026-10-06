釜山影展／64歲楊紫瓊獲「年度亞洲電影人獎」 喊話：永遠不要放棄

奧斯卡影后楊紫瓊時隔15年重返釜山，獲頒「年度亞洲電影人獎」。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 楊紫瓊在第31屆釜山影展獲頒年度亞洲電影人獎，時隔15年重返舞台致謝一路支持她的電影人與觀眾，並勉勵自己與大家永不放棄。

韓國第31屆釜山國際電影節（BIFF）6日晚間在電影殿堂盛大開幕，64歲奧斯卡 影后楊紫瓊 時隔15年重返釜山，獲頒「年度亞洲電影人獎」。她身穿銀色亮片禮服登台領獎，回顧多年電影生涯時難掩激動，感謝一路上支持她、挑戰她的電影人與觀眾，更喊話自己未來仍要保持好奇、持續學習，「永遠不要放棄」。

楊紫瓊領獎時表示，歲月流逝後再次來到釜山，對她而言有著深遠意義，也向第31屆釜山影展取得的成就獻上祝賀。台下5000多名觀眾報以熱烈掌聲，見證她時隔15年再度站上釜山影展舞台。

回顧自己的電影生涯，楊紫瓊感性表示：「沒有人能單打獨鬥完成這一切。」她說，每一部電影背後，都有願意相信她、挑戰她，以及在身邊支持她的人，「他們有時會在最漫長、最艱辛的日子裡，僅靠著笑容就帶給我力量。」她也向合作過的導演、製作人、編劇、演員及幕後工作人員致上感謝，並特別向台下的許鞍華與張藝謀表達謝意。

談到未來，楊紫瓊表示期待繼續遇見新作品、分享故事，也感謝多年來支持她電影的觀眾。她說：「無論未來發生什麼事，我都想持續學習、保持好奇心，並成為一個讓信任我的人不感到羞愧、能感到自豪的人。」

開幕典禮由「柏青哥」演員金敏荷主持，她為了新劇減重17公斤，當晚穿著黑色低胸禮服登場，首度獨挑大樑主持大型影展開幕典禮，坦言相當緊張。她在頒發年度電影人獎時，也特別提到楊紫瓊曾說過的話：「別讓任何人告訴妳，妳的黃金時代已經過去，永遠不要放棄。」

今年釜山影展共有來自59國、共316部電影獲邀參展，規模創下2019年以來新高，並由中國導演張藝謀擔任評審團主席。他在開幕式上表示，許多韓國電影令人印象深刻，不只受到亞洲觀眾關注，也受到全世界矚目。他也特別提到本屆評審團有一半為女性，表示能與多位女性評審合作相當榮幸，相信評審團將交出出色成果。

最後，開幕片「彼此的日夜」（暫譯）登場，導演金宗寬率主要演員金敏荷、朱鐘赫、沈恩敬、韓善伙一同上台與觀眾見面，為開幕典禮畫下句點。本屆釜山影展為期10天，將在10月15日閉幕。

第31屆釜山國際電影節在電影殿堂盛大開幕。（歐新社）