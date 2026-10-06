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3天連上14個熱搜 陳飛宇反派演技爆發 嚇到爸爸陳凱歌

娛樂新聞組／綜合報導
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陳飛宇的演技連陳凱歌夫婦也被嚇到。（取材自微博）
陳飛宇的演技連陳凱歌夫婦也被嚇到。（取材自微博）

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文章摘要整理：

陳飛宇在《神探之痕跡》中飾演反派馬朝陽，靠強烈反差演技與戲內台詞掀起熱議，3天連上14個熱搜，連父母陳凱歌、陳紅都直言被嚇到。

知名男演員陳飛宇近日憑藉在電影「神探之痕跡」中飾演的反派角色「馬朝陽」，三天內連續登上14個熱搜， 全網都在刷「陳飛宇太嚇人了」熱搜話題，稱他以突破性的「換臉式」演技實現口碑逆轉，撕掉過往「資源咖」或「偶像劇演員」的標籤。據他透露，他的爸媽陳凱歌、陳紅也看了電影，「也被嚇到。」

據極目新聞報導，上映四天的「神探之痕跡」目前票房超2.7億（人民幣，下同），連續四天拿下單日票房冠軍。如無意外，應能拿下2026十一檔票房冠軍。

「神探之痕跡」上映後，陳飛宇在片中飾演的「馬朝陽」一角牢牢抓住觀眾注意力，全網都在討論這個「斯文敗類」、「五星殺手」。陳飛宇更是憑藉這個角色，在十一檔前三天連拿14個熱搜，成為今年十一檔的話題人物。

這波熱搜源於電影中馬朝陽的一句台詞：「別人都說我靠爹，我最討厭別人說我是誰的兒子。」由於陳飛宇現實中是著名導演陳凱歌之子，這句台詞被觀眾視為「戲裡戲外」演員藉角色之口進行的「自證」與「宣洩」。

除了台詞，陳飛宇在片中的「換臉式」演技是另一大熱議點。他飾演的馬朝陽表面是溫和友善的供銷社職工，實則是陰狠毒辣的反社會罪犯。片中馬朝陽殺人後邊剪指甲邊哼唱「甜蜜蜜」的橋段，以及審訊室中瞬間切換的「詭異一笑」，被觀眾評價為「讓人後背發涼」。

陳飛宇日前現身電影「神探之痕跡」長沙路演現場，「神探之痕跡」男女主角張譯與馬麗都為陳飛宇送上了連綿不絕的讚美。張譯認為，演反派於演員而言是一種挑戰，「像飛宇這次，我覺得所有看完的觀眾都會覺得，演得太好了。」馬麗則羨慕陳飛宇能遇到這麼有挑戰性的反面角色，馬麗還好奇地問陳飛宇，「爸爸媽媽看了沒有？」陳飛宇略顯靦腆地說，「看了，也被嚇到了」。

精華 FAQ

  • 他在電影《神探之痕跡》中飾演反派馬朝陽，靠溫和外表與陰狠內裡的強烈反差，以及被稱為「換臉式」的演技，在3天內連上14個熱搜。

  • 最受討論的是「別人都說我靠爹，我最討厭別人說我是誰的兒子」這句台詞，還有殺人後邊剪指甲邊哼唱《甜蜜蜜》，以及審訊室裡的詭異一笑。

  • 陳飛宇表示陳凱歌、陳紅看完後也被嚇到；路演現場張譯稱他演得很好，馬麗則認為這類反派角色很有挑戰性，並對他的表現感到驚訝。

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