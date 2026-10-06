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張凌赫片場親密互動何藍逗 網友吃醋：你這是在幹嘛

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫(左)與何藍逗反覆調整擁抱戲分，讓動作看起來更加自然。(取材自微博)
張凌赫(左)與何藍逗反覆調整擁抱戲分，讓動作看起來更加自然。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

張凌赫在《刺棠》片場與何藍逗的親密對戲花絮引發熱搜，網友又吃醋又稱讚；他在哭戲中的敬業表現也展現強烈反差魅力。

人氣男星張凌赫近日再度成為社群焦點。話題「張凌赫你這是在幹嘛」無預警衝上熱搜，吸引數百萬網友圍觀討論。這句帶著滿滿醋意與調侃的熱搜詞，源自於他在新劇「刺棠」片場與演員何藍逗對戲時的一段花絮影片。

在曝光的花絮中，張凌赫與何藍逗正在反覆調整擁抱戲分，為了讓動作看起來更加自然順暢，張凌赫在現場認真與對方溝通並親密互動「尋找最佳受力點」。沒想到這段極具氛圍感且肢體接觸頻繁的對戲過程，瞬間讓螢幕前的粉絲集體「破防」，紛紛刷屏發問「張凌赫你這是在幹嘛」，語氣充滿調侃與吃醋意味。

然而，隨著片場花絮的進一步釋出，網友不僅被這段曖昧感拉滿的互動甜翻，更被張凌赫的敬業態度深深折服。在另一段哭戲中，張凌赫完全拋開偶像包袱，哭到眼淚鼻涕糊了一臉也毫不顧及形象，整個人深度沉浸在角色悲傷的情緒中，將極致的破碎感展現得淋漓盡致。

戲裡的極致投入與戲外的自然親和，讓張凌赫呈現出強烈的反差魅力。許多原本抱著吃瓜心態前來的路人網友，在看完全程後紛紛轉粉，大讚「高冷男神濾鏡碎得太值了」、「這才是演員該有的敬業狀態」。

據悉，由郭虎執導的古裝劇「刺棠」講述假死皇太子葉亭宴（張凌赫飾）化身陰鬱權臣重返朝堂，與入宮查案的皇后蘇落薇（盧昱曉飾）攜手揭開巨大陰謀的故事。而張凌赫與何藍逗則飾演一對命運多舛、重逢即面臨離別的悲情兄妹。

精華 FAQ

  • 因為新劇《刺棠》片場曝光的花絮中，他與何藍逗反覆調整擁抱戲、互動自然又親密，讓網友覺得氛圍感太強，便以「張凌赫你這是在幹嘛」刷屏熱議。

  • 花絮主要拍到兩人為了讓擁抱戲更順暢，不斷溝通與調整動作，張凌赫還認真尋找最佳受力點，整段過程因肢體接觸頻繁而被形容很有曖昧感。

  • 另一段哭戲花絮顯示他完全放下偶像包袱，哭到眼淚鼻涕都糊在臉上仍專注投入角色，展現敬業與破碎感，讓不少原本吃瓜的路人因此轉粉。

張凌赫

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