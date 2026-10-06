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譚松韻從小丫鬟演到大主母 網友驚豔：面相都變了

娛樂新聞組 ／綜合報導
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「蘭香如故」接近尾聲，觀眾驚嘆譚松韻在劇中後期的神態與氣場「像換了一個人」。(取...
「蘭香如故」接近尾聲，觀眾驚嘆譚松韻在劇中後期的神態與氣場「像換了一個人」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

譚松韻在《蘭香如故》中以細膩演技詮釋角色從丫鬟到主母的成長，因神態氣場大變登上熱搜，老年妝與表現也引發討論。

古裝熱播劇「蘭香如故」近日開啟大結局點映，話題「譚松韻面相都變了」隨即強勢攻占熱搜榜。大批觀眾驚嘆，女主角譚松韻在劇中後期的神態與氣場與以往判若兩人，甚至有人直言「像換了一個人」。然而，這並非容貌上的調整，而是網友對她「劇拋臉」式演技與角色塑造能力的最高讚譽。

在「蘭香如故」中，譚松韻飾演的「許蘭香」時間跨度長達數十年。她從最初卑微謹慎的小丫鬟，一路成長為獨當一面、掌控內宅的大家族主母。觀眾發現，隨著劇情推進，譚松韻在鏡頭前的體態與神韻產生奇妙變化：年輕時的眼神藏拙而靈動；成為主母後背脊挺拔、步履沉穩，眼神中透露出經歷風雨後的堅定與威嚴。

這種「面相之變」，本質上是她將靈魂完全注入角色的成果。比起過往在「甄嬛傳」中嬌俏的少女形象，這次她硬生生在同一張天生稚嫩的娃娃臉上，展現出歲月沉澱的厚重感，被觀眾力讚演出了「換個靈魂住進同張臉」的最高境界。

除了戲內角色的成功，戲外如今36歲的譚松韻，隨著人生閱歷積累，臉型輪廓更為清晰，眼神也多了一份沉靜與從容。

據悉，譚松韻在大結局中挑戰80歲垂暮之年的高難度3D矽膠特效老年妝，拍攝時苦坐六到七個小時進行倒模，並在烈日下連續拍戲12天。但老妝在網路上引發兩極評價，部分觀眾質疑其天生娃娃臉太年輕而有些出戲，但也有影評人盛讚，她透過調整眼神細節來展現當家主母的威嚴氣場。

精華 FAQ

  • 這是網友對她演技的形容，不是容貌真的改變。她透過體態、眼神與氣場轉換，把角色從卑微丫鬟演到威嚴主母，呈現出像換了靈魂住進同張臉的效果。

  • 她飾演的許蘭香時間跨度長達數十年，起初是謹慎卑微的小丫鬟，後來成為能獨當一面、掌控內宅的大家族主母，角色層次非常明顯。

  • 因為譚松韻本身娃娃臉較年輕，部分觀眾覺得老妝略顯出戲；但也有人肯定她苦坐6到7小時倒模、烈日下連拍12天，並靠眼神細節撐起主母氣場。

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