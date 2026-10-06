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許凱霸氣搶婚周也 戲外秒變撒嬌男：都聽妳的

記者趙大智／綜合報導
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許凱（左）搶親，最終娶回周也。(取材自微博)
許凱（左）搶親，最終娶回周也。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《一甌春》大結局上演許凱紅衣搶婚周也的高能橋段，戲內愛而不得、戲外他卻對周也撒嬌認輸，形成強烈反差。

大陸男星許凱搭檔周也主演古裝劇「一甌春」近日迎來大結局，劇中兩人歷經家族血仇、身分試探與愛而不得，最終感情也迎來關鍵轉折。其中最受矚目的「霸氣搶婚」戲碼，周也飾演的謝清圓原本決定嫁給世子李從心（徐振軒飾），卻在大婚當天遭謝家主母設計，由女兒冒名頂替拜堂，甚至被逼降為妾室，許凱飾演的沈潤一身紅衣策馬闖入侯府，當眾跪地求婚，將心上人霸氣娶回。

劇中沈潤與謝清圓從互相試探到聯手復仇，逐漸認出彼此就是年少時相依為命的故人，但兩人又因復仇立場不同而屢次陷入衝突。謝清圓為替母親討回公道，選擇接受世子求婚，沈潤也因此陷入心上人即將嫁給別人的痛苦。大婚前一晚，兩人壓抑已久的情緒爆發，衝突後終於擁吻，周也坦言這段「愛而不得」的情緒相當揪心，許凱則忍不住替世子抱不平，笑喊：「對不起了，從心！」

談到沈潤紅衣搶婚，許凱表示自己很喜歡這種「連天王老子都不放在眼裡」的霸氣型男主，加上沈潤與清圓的感情模式也相當特別，因此演起來十分過癮。

不過戲裡霸氣十足的沈潤，戲外卻是另一個模樣。被問到劇中究竟誰說了算，周也直指應該是自己，因為清圓個性倔強，總能把沈潤氣得半死，許凱也頻頻點頭，認了：「我拿誰都有辦法，唯獨拿她沒有辦法。」受訪時更直接撒嬌喊：「清圓妳是老大，都聽妳的。」與劇中霸氣搶婚形成強烈反差。

除了搶婚戲碼，許凱與周也的雨中公主抱也成為討論焦點。許凱透露，過去拍「你比星光美麗」時就有不少公主抱戲，這次「一甌春」則是在雨中完成，搭配古裝造型更添浪漫氛圍。對於觀眾大讚臂力驚人，他笑說：「小也抱起來很輕鬆，我只出了一點力，要轉上8圈、10圈都沒有問題。」

精華 FAQ

  • 最受矚目的是許凱飾演的沈潤紅衣策馬闖入侯府，當眾跪地求婚，並在大婚變局中把周也飾演的謝清圓霸氣娶回，畫面張力十足。

  • 兩人從互相試探到聯手復仇，逐漸認出彼此是年少故人，但又因復仇立場不同衝突不斷，直到大婚前夜情緒爆發，才終於擁吻。

  • 戲裡他是連天王老子都不放在眼裡的霸氣男主，戲外卻頻頻認輸，直說自己拿誰都有辦法、唯獨拿她沒辦法，還撒嬌喊都聽妳的。

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