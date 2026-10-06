我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

連丟4代言… 劉亦菲空窗900天掉價了？ 業內人揭真相

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉亦菲這兩年面臨作品空窗期。(取材自微博)
劉亦菲這兩年面臨作品空窗期。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

劉亦菲因「掉4個代言」與900天作品空窗登上熱搜，但業內與粉絲認為多為合約到期正常更迭，她近期仍持續擁有多個國際品牌合作。

大陸知名女星劉亦菲近日因商務合作變動登上熱搜。5日深夜，微博出現「劉亦菲一下子掉了四個代言」等話題，指稱天梭表、螞蟻保、瑞幸咖啡、德芙巧克力等品牌與她的合作出現變化，引發網友熱議。部分營銷號更將焦點指向她長時間未拍新戲，質疑作品空窗是否已影響商業價值，甚至有人驚呼「神仙姐姐走下神壇了嗎？」

這波討論之所以迅速升溫，與劉亦菲近年的作品空窗有關。據影視博主統計，她自「玫瑰的故事」拍攝完成後，已超過900天沒有正式進入新劇組。面對影視市場環境變化，加上近兩年半缺乏新作品，不少網友因此認為，她的曝光度與商業號召力可能受到影響。

不過相關說法很快遭到粉絲及部分業內人士反駁。據稱，所謂「掉代言」主要涉及合作合約到期後是否續約，並非品牌突然終止合作，因此不能直接等同於藝人商業價值下滑。以天梭表為例，劉亦菲與品牌合作多年，雙方此次合作變動被認為屬於正常商務更迭；德芙與她的合作同樣維持多年。

與「掉代言」熱搜形成鮮明對比的是，劉亦菲今年的商務動態仍相當活躍。2026年，她陸續官宣Jo Malone London首位華人全線全球代言人，以及Bobbi Brown全球代言人等身分，同時仍與LV、寶格麗等國際精品品牌保持合作。支持者認為，單從品牌陣容來看，很難以幾個合作到期就判定她的商業價值下滑。

據悉，劉亦菲近年選戲相對審慎，作品數量並不算密集，但「玫瑰的故事」播出後仍維持高度話題度，也讓她在時尚與品牌市場保持一定影響力。

至於外界關注的復工進度，目前網路上流傳她可能出演古裝劇「咸雪」，以及接觸中美合拍電影等消息，但相關項目仍有待進一步確認。

精華 FAQ

  • 起因是微博熱搜稱她一下子少了4個代言，加上她自《玫瑰的故事》拍完後已超過900天未進新劇組，讓部分網友懷疑曝光度與商業號召力受影響。

  • 不一定。業內與粉絲指出，這類變動多半是合約到期後是否續約的正常商務更迭，並不等同品牌突然切割，因此不能直接推論她的商業價值下滑。

  • 文章指出她今年仍陸續拿下Jo Malone London、Bobbi Brown等新代言，也持續與LV、寶格麗合作，顯示品牌陣容仍強，難以僅憑幾個到期合作判定她掉價。

微博 劉亦菲 瑞幸咖啡

上一則

離婚、毒癮、罹癌… 麥可道格拉斯出回憶錄 揭人生最痛苦時刻

下一則

「你沒報批…」王心凌一段話 意外揭露中國對演唱會的嚴格管控

延伸閱讀

又出事…郭宇欣被控違約 私接影視項目、參加商務

又出事…郭宇欣被控違約 私接影視項目、參加商務
疑舊疾復發 趙麗穎近況曝：遵醫囑休養 工作全喊卡

疑舊疾復發 趙麗穎近況曝：遵醫囑休養 工作全喊卡
蔡康永挺沈伯洋遭出征 中國網友灌爆抖音「3600萬微博全清空」

蔡康永挺沈伯洋遭出征 中國網友灌爆抖音「3600萬微博全清空」
蔡康永挺沈伯洋 中國網友喊封殺 「零跑汽車」火速切割

蔡康永挺沈伯洋 中國網友喊封殺 「零跑汽車」火速切割

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
孫儷夫婦（後排左二、三）為母親（前右二）慶生。(取材自網易)

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

2026-10-02 07:00

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞