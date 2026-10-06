連丟4代言… 劉亦菲空窗900天掉價了？ 業內人揭真相

劉亦菲這兩年面臨作品空窗期。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 劉亦菲因「掉4個代言」與900天作品空窗登上熱搜，但業內與粉絲認為多為合約到期正常更迭，她近期仍持續擁有多個國際品牌合作。

大陸知名女星劉亦菲 近日因商務合作變動登上熱搜。5日深夜，微博 出現「劉亦菲一下子掉了四個代言」等話題，指稱天梭表、螞蟻保、瑞幸咖啡 、德芙巧克力等品牌與她的合作出現變化，引發網友熱議。部分營銷號更將焦點指向她長時間未拍新戲，質疑作品空窗是否已影響商業價值，甚至有人驚呼「神仙姐姐走下神壇了嗎？」

這波討論之所以迅速升溫，與劉亦菲近年的作品空窗有關。據影視博主統計，她自「玫瑰的故事」拍攝完成後，已超過900天沒有正式進入新劇組。面對影視市場環境變化，加上近兩年半缺乏新作品，不少網友因此認為，她的曝光度與商業號召力可能受到影響。

不過相關說法很快遭到粉絲及部分業內人士反駁。據稱，所謂「掉代言」主要涉及合作合約到期後是否續約，並非品牌突然終止合作，因此不能直接等同於藝人商業價值下滑。以天梭表為例，劉亦菲與品牌合作多年，雙方此次合作變動被認為屬於正常商務更迭；德芙與她的合作同樣維持多年。

與「掉代言」熱搜形成鮮明對比的是，劉亦菲今年的商務動態仍相當活躍。2026年，她陸續官宣Jo Malone London首位華人全線全球代言人，以及Bobbi Brown全球代言人等身分，同時仍與LV、寶格麗等國際精品品牌保持合作。支持者認為，單從品牌陣容來看，很難以幾個合作到期就判定她的商業價值下滑。

據悉，劉亦菲近年選戲相對審慎，作品數量並不算密集，但「玫瑰的故事」播出後仍維持高度話題度，也讓她在時尚與品牌市場保持一定影響力。

至於外界關注的復工進度，目前網路上流傳她可能出演古裝劇「咸雪」，以及接觸中美合拍電影等消息，但相關項目仍有待進一步確認。