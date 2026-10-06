我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

「你沒報批…」王心凌一段話 意外揭露中國對演唱會的嚴格管控

記者林則宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

王心凌在哈爾濱演唱會一句「沒報批不能上來」，意外揭示中國對大型演出、觀眾上台與臨時加演的嚴格管控。

10月3日，在黑龍江哈爾濱舉行的「先鋒音浪」群星演唱會，台灣歌手王心凌作為壓軸藝人登台。在互動環節，台下一名男粉絲高喊：「姐姐我好冷，下來抱抱我！」王心凌笑答：「我真的沒辦法下去，我也沒辦法邀請你上來……這台上都得報批的，知道吧？你沒報批，不能上來。」

王心凌這句「你沒報批不能上來」引發不少網友關注。對此，浙江「錢江晚報」等媒體引述北京市康達（南昌）律師事務所高級合夥人、律師肖杰表示，根據中國「大型群眾性活動安全管理條例」，預計參加人數達到1000人以上的演唱會，屬「大型群眾性活動」，必須事先向公安機關申請安全許可。

該「條例」明定：「對經安全許可的大型群眾性活動，承辦者不得擅自變更活動的時間、地點、內容或者擴大大型群眾性活動的舉辦規模。」

報導稱，一個未經審核的觀眾突然進入舞台區域，會使既有安保部署瞬間出現空白。同時，上台人員的身分、意圖、行為均未經任何篩查，對藝人本人、舞台設備以及其他觀眾都可能構成不可預知的安全風險。粉絲若強行上台，其行為直接觸犯「治安管理處罰法」紅線。

王心凌日前在演唱會上的一句話，意外讓外界知悉，原來在中國舉辦演唱會歌手不能隨意下...
王心凌日前在演唱會上的一句話，意外讓外界知悉，原來在中國舉辦演唱會歌手不能隨意下舞台，未經報批人員也不能上台。（取材自影片）

有網友表示，原來王心凌這段話還真不是段子。

此外，演唱會結束後觀眾往往會高喊「安可」（Encore），不少歌手在歌迷熱情呼喊下常會重返舞台加碼演出，但這在中國卻可能違反「營業性演出管理條例」等相關規定，面臨罰款等處罰。‌‌

中國著名音樂人劉歡9月25日在上海病逝。次日，那英在成都演唱會互動環節，身穿黑衣哽咽清唱了「彎彎的月亮」，致敬這位她相識30多年的老友。‌‌結果9月28日，「那英臨時加唱『彎彎的月亮』會被罰款嗎」就衝上網路熱搜。

有媒體致電演唱會主辦方，主辦方僅稱「不方便說」；詢問成都市金牛區文體旅遊局，該局人員則表示，「還在了解和調查核實當中，如果沒有報批臨時演唱，會依法依規辦理」。

所幸，成都市文化廣電旅遊局最終於9月29日通報稱，以那英未完整演唱整首歌，‌不屬於變更節目須重新報批的情形‌，因此不構成違規。‌‌

精華 FAQ

  • 她回應粉絲想上台抱抱的要求時表示，台上事項都得報批，沒報批不能上來。這句話讓外界注意到中國演唱會對舞台互動與安全管理的嚴格限制。

  • 依大型群眾性活動安全管理條例，預計參加人數達1,000人以上的演唱會屬大型群眾性活動，須先向公安機關申請安全許可，且不得擅自變更時間、地點、內容或擴大規模。

  • 那英在成都演唱會臨時清唱致敬劉歡一事曾引發是否違規的討論，但文化旅遊部門最後認定，她未完整演唱整首歌，不屬於變更節目而須重新報批的情形。

王心凌

上一則

連丟4代言… 劉亦菲空窗900天掉價了？ 業內人揭真相

延伸閱讀

那英加唱「彎彎的月亮」違規？文旅局通報了 律師有話說

那英加唱「彎彎的月亮」違規？文旅局通報了 律師有話說
那英悼念劉歡 加唱「彎彎的月亮」不申報恐挨罰

那英悼念劉歡 加唱「彎彎的月亮」不申報恐挨罰
那英成都哽咽唱「彎彎的月亮」悼劉歡 全場動容

那英成都哽咽唱「彎彎的月亮」悼劉歡 全場動容
眾星紛憶劉歡 張紀中發布千字文「長歌一曲 永留人間」

眾星紛憶劉歡 張紀中發布千字文「長歌一曲 永留人間」

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
孫儷夫婦（後排左二、三）為母親（前右二）慶生。(取材自網易)

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

2026-10-02 07:00

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞