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王鶴棣人紅是非多… 黃子韜直播力挺兄弟 意外爆「浴室堵門」趣事

娛樂新聞組／即時報導
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黃子韜(右)力挺王鶴棣(左)，讚他為人直率、真誠。(取材自微博)
黃子韜(右)力挺王鶴棣(左)，讚他為人直率、真誠。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

王鶴棣近來因雙標爭議與私密整形謠言陷入輿論風暴，好友黃子韜在直播中公開力挺，並分享他堵在浴室門口聊天的趣事替兄弟澄清。

大陸男星王鶴棣近來人紅是非多，從今年5月在實境秀中引發的「不舒服學」雙標風波，到9月底無端遭瘋傳的私密處整形手術謠言，接連不斷的負面輿論重創他的螢幕形象。在爭議滿天飛之際，與他交情匪淺的男星黃子韜近日在直播中正面力挺他，瞬間引爆話題。

王鶴棣近半年遭遇兩大輿論危機。第一起是在年中錄製綜藝「親愛的客棧2026」大結局時，因不滿搭檔玩「排擠梗」調侃而深夜發文直呼「確實不舒服」，原本獲得大眾同情；不料隨後因好友沈月真誠道歉、加上網友翻出他過去在節目中惡整其他藝人的舊帳，風向一夜之間大反轉，反遭砲轟是開不起玩笑的「雙標男」，狂跌25萬粉絲。一波未平一波又起，9月底網上更出現針對他下體微整形的離奇惡意造謠，儘管工作室已火速公證報警，但流言蜚語仍未完全平息。

就在外界對王鶴棣的真實人品指指點點時，黃子韜與妻子徐藝洋近日在直播時，面對網友辛辣提問「王鶴棣為人到底如何？」一向有話直說的黃子韜毫無避諱，大方力挺道，「棣棣為人非常直率、真誠，他就是個有什麼說什麼的真性情哥們。」

黃子韜更在直播中大方分享兩人的私密趣事，透露王鶴棣私下非常細心。他笑稱在某次慶功宴上，王鶴棣為了找他聊天，竟然一路追到酒店房間，甚至完全不在意他當時正在洗澡，直接堵在浴室門口高談闊論，展現出毫無偶像包袱的鐵漢兄弟情。一旁的徐藝洋也跟著點頭幫腔，大讚王鶴棣心思其實很細膩，絕非網傳那般粗魯或愛耍大牌。

黃子韜這場關鍵直播發聲，被視為替深陷輿論風暴的王鶴棣完成了一次漂亮的公關反擊。許多網友也留言表示，「演藝圈的真朋友在風雨中才能見真章」、「黑粉可以散了」。

精華 FAQ

  • 他先因綜藝中不滿玩笑而發文，被部分網友指為雙標；之後又遭瘋傳私密處微整形謠言，工作室雖已報警處理，但負面聲量仍未完全平息。

  • 黃子韜直接表示王鶴棣為人非常直率、真誠，屬於有什麼說什麼的真性情哥們，認為外界對他粗魯或耍大牌的印象並不準確。

  • 他透露王鶴棣曾在慶功宴後一路追到酒店房間，只為找他聊天，甚至在他洗澡時堵在浴室門口講話，顯示兩人交情深厚，也替王鶴棣塑造了更細膩的形象。

王鶴棣

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