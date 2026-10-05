陳奕迅愛女讚黃澤林亞運奪金帖文 1動作惹地下情揣測

陳康堤(右)在6月時，曾祝賀黃澤林(左)22歲生日。（取材自Instagram）

「歌神」陳奕迅的女兒陳康堤與香港 網球界「一哥」黃澤林4月戀情曝光，康堤受訪時稱與黃澤林一見鍾情，讚男友是個堅毅的運動員，這份精神感染她；她又爆男友成為爸爸的「新兒子」。二人感情被看好之際，日前有網民發現他倆互相取消關注對方社交媒體，惹來情變揣測。

據明報報導，黃澤林近日參加名古屋亞運，為港隊奪得史上首面亞運網球金牌，康堤的微妙舉動再成為外界焦點。昨天是康堤22歲生日，她在社交媒體分享慶生照片，相中穿著黑色上衣，舉起雙手做出「22」手勢，並留言「hit my fav number 22」。

報導指出，另一張相是她穿上公主裙並戴上頭紗的童年照，為自己送祝福：「Happy 22 BAO BAO 健康快樂做自己。」黃澤林在亞運奪金後，康堤未有發文祝賀，亦未有點讚黃澤林的社交媒體帖文。不過，有眼尖的網民發現她在多個關於黃澤林奪金的帖文，包括他的粉絲專頁及體育媒體的報導讚好，惹來網民聯想，猜測二人是否刻意把戀情地下化，避免愛得高調，影響對方事業。