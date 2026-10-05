捕獲58歲野生張敏 淡出演藝圈26年罕見曝光 「零濾鏡」真實狀態流出

張敏出道超過40年，淡出演藝圈26年。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 58歲港星張敏近日在杭州被粉絲偶遇，零濾鏡合照曝光後引發熱議，外界也再次回顧她淡出演藝圈26年後的低調近況與經典作品。

港星張敏曾在80、90年代紅極一時，與周星馳 合作電影「賭聖」飾演綺夢一角，更成為影迷心中的經典女神。現年58歲的她近年淡出演藝圈，生活相當低調，近日卻在中國杭州被粉絲巧遇，雙方留下「零濾鏡」合照，張敏真實近況隨之曝光，也引發網友討論。

從照片可見，張敏當天戴著米色皮革報童帽與太陽眼鏡，脖子上搭配金色項鍊，身穿粉色上衣、外搭彩格襯衫，造型亮眼又不失優雅。雖然墨鏡遮住部分臉龐，仍能看出她整體氣色不錯，體態也維持得相當勻稱，與過去曾被拍到的消瘦模樣相比，如今狀態看起來更加自然。

張敏狀態極佳，看不出實際年齡。（取材自微博）

照片曝光後，不少網友留言稱讚「保養太厲害」、「還是很有氣質」，也有人感嘆歲月雖然留下痕跡，但張敏依舊保有昔日明星風采。據偶遇粉絲透露，當時自己看到張敏相當緊張，第一句話便脫口而出：「您的電影我幾乎都看過。」張敏沒有明星架子，不僅爽快答應合照，也與粉絲聊天交流，親和作風讓對方相當驚喜。

張敏出道超過40年，累積近70部影視作品，除了「賭聖」，還曾演出「賭神」、「逃學威龍」、「與龍共舞」及「倚天屠龍記之魔教教主」等作品，尤其她在「賭聖」中的綺夢造型，至今仍是不少影迷心中的經典。2000年後，張敏逐漸淡出演藝圈，轉而投入商業發展，近年生活更加低調。據陸媒報導，她也熱衷佛教修行，曾前往西藏登山、旅行，甚至駕駛越野車挑戰戶外生活。