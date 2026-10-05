余文樂幫前妻王棠云追星張彬彬 「1張照片」隔空幽默互虧

余文樂(左圖)分享前妻王棠云(右圖左)和中國男星張彬彬(右圖右)的合照。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 余文樂與王棠云離婚後仍像好友般互動，王棠云帶著兩個孩子探班，余文樂還幫她追星張彬彬，夫妻隔空互虧，也展現他兼顧工作與家庭的近況。

44歲香港 男星余文樂今年7月宣布與台灣「皮帶千金」王棠云離婚，結束多年婚姻後重新投入演藝工作，目前也將重心放在中國綜藝節目「披荊斬棘」。雖然夫妻關係已經改變，但兩人相處依舊自然，甚至像家人與好友一般。近日王棠云特別帶著一對兒女前往探班，余文樂還主動幫前妻追星，分享她與中國男星張彬彬的合照，笑虧：「她是為了他來的！」互動相當逗趣。

余文樂日前在社群限時動態曬出王棠云與張彬彬的合照，並故意標註前妻寫下：「她是為了他來的。」王棠云看到後也大方轉發，幽默回應：「我其實長得好看一些，只是不小心控制不到表情。」夫妻倆隔空互虧，展現離婚後依然維持的好交情。

這趟探班不只有王棠云追星，兩個孩子也開啟「追星模式」。女兒被男星米卡抱在懷中，兒子則與艾熱合影，余文樂錄影期間也陪伴孩子，身穿同色系父女裝牽著女兒，父女互動相當溫馨。

余文樂過去演藝事業正值高峰時，曾一年推出7部作品，工作量相當驚人。後來他逐漸將生活重心轉向潮流品牌事業，減少公開活動，甚至移居台灣陪伴家人，淡出演藝圈一段時間。

他過去受訪時也曾透露，當年選擇放慢演藝腳步，與長期受到恐慌症困擾有關。面對公開活動時的壓迫感，他曾形容過程相當痛苦，加上成為父親後，希望能把更多時間留給孩子，因此重新調整生活節奏。第二個孩子出生後，家庭與工作的時間分配更成為他必須面對的課題。