余文樂幫前妻王棠云追星張彬彬 「1張照片」隔空幽默互虧
余文樂與王棠云離婚後仍像好友般互動，王棠云帶著兩個孩子探班，余文樂還幫她追星張彬彬，夫妻隔空互虧，也展現他兼顧工作與家庭的近況。
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余文樂與王棠云離婚後仍像好友般互動，王棠云帶著兩個孩子探班，余文樂還幫她追星張彬彬，夫妻隔空互虧，也展現他兼顧工作與家庭的近況。
44歲香港男星余文樂今年7月宣布與台灣「皮帶千金」王棠云離婚，結束多年婚姻後重新投入演藝工作，目前也將重心放在中國綜藝節目「披荊斬棘」。雖然夫妻關係已經改變，但兩人相處依舊自然，甚至像家人與好友一般。近日王棠云特別帶著一對兒女前往探班，余文樂還主動幫前妻追星，分享她與中國男星張彬彬的合照，笑虧：「她是為了他來的！」互動相當逗趣。
余文樂日前在社群限時動態曬出王棠云與張彬彬的合照，並故意標註前妻寫下：「她是為了他來的。」王棠云看到後也大方轉發，幽默回應：「我其實長得好看一些，只是不小心控制不到表情。」夫妻倆隔空互虧，展現離婚後依然維持的好交情。
這趟探班不只有王棠云追星，兩個孩子也開啟「追星模式」。女兒被男星米卡抱在懷中，兒子則與艾熱合影，余文樂錄影期間也陪伴孩子，身穿同色系父女裝牽著女兒，父女互動相當溫馨。
余文樂過去演藝事業正值高峰時，曾一年推出7部作品，工作量相當驚人。後來他逐漸將生活重心轉向潮流品牌事業，減少公開活動，甚至移居台灣陪伴家人，淡出演藝圈一段時間。
他過去受訪時也曾透露，當年選擇放慢演藝腳步，與長期受到恐慌症困擾有關。面對公開活動時的壓迫感，他曾形容過程相當痛苦，加上成為父親後，希望能把更多時間留給孩子，因此重新調整生活節奏。第二個孩子出生後，家庭與工作的時間分配更成為他必須面對的課題。
兩人雖已結束婚姻，但互動依然自然，像家人也像好友。這次王棠云帶孩子探班，余文樂還主動幫她追星，顯示彼此關係維持得相當好。 王棠云與張彬彬合照後，余文樂故意發限動調侃她是為了張彬彬而來，王棠云則轉發回嗆自己比較好看，只是表情失控，互虧十分幽默。 他過去因恐慌症與公開活動壓力而減少曝光，也因成為父親後想留更多時間陪孩子，逐漸把重心轉向潮流品牌與家庭，之後再回到綜藝工作。
精華 FAQ
兩人雖已結束婚姻，但互動依然自然，像家人也像好友。這次王棠云帶孩子探班，余文樂還主動幫她追星，顯示彼此關係維持得相當好。
王棠云與張彬彬合照後，余文樂故意發限動調侃她是為了張彬彬而來，王棠云則轉發回嗆自己比較好看，只是表情失控，互虧十分幽默。
他過去因恐慌症與公開活動壓力而減少曝光，也因成為父親後想留更多時間陪孩子，逐漸把重心轉向潮流品牌與家庭，之後再回到綜藝工作。
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