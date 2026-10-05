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「兩天就夠賣了」 魏大勛又爆搞笑金句 網讚喜劇教科書

娛樂新聞組／綜合報導
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魏大勛是中國人氣小生。 （取材自微博）
魏大勛是中國人氣小生。 （取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

魏大勛在《你好星期六》即興小劇場中，以「兩天就夠賣了」等離譜金句製造爆笑效果，片段迅速在社群平台爆紅並引發網友二創熱議。

中國人氣小生魏大勛近日在綜藝節目展現「正經臉說離譜話」的搞笑能力，他在即興表演中與李雪琴臨時搭戲，李雪琴飾演的角色好心讓魏大勛借住兩天，沒想到魏大勛不僅把房子賣掉，還一臉理直氣壯地說，「因為兩天就夠賣了」。荒謬的回答讓李雪琴當場無言，也讓網友笑翻。

魏大勛一句「兩天就夠賣了」被網友稱為即興喜劇教科書。（取材自微博）
魏大勛一句「兩天就夠賣了」被網友稱為即興喜劇教科書。（取材自微博）

綜合中華網娛樂等媒體報導，魏大勛在「你好星期六」節目中的小劇場環節中與李雪琴搭戲演出。面對「為什麼把房子賣掉」的質疑時，魏大勛先以「我以為你不要了」解釋，接著又爆出一句「兩天就夠賣了」，強盜邏輯的台詞被他演得無辜又自然，觀眾瞬間爆笑，片段在微博抖音等平台被反復搬運和二創，瞬間成為近期綜藝最出圈名梗之一。

相關片段播出後在網路引發討論，有網友稱讚魏大勛「搭戲的本能太強」、「簡直是即興喜劇教科書」，也有人表示這個笑點是「反覆看了好幾遍，慢半拍才笑出來」。還有網友把「銷售冠軍」製成表情包，讓「兩天就夠賣了」成為節目金句，相關詞條更衝上熱搜。

事實上，魏大勛過去在綜藝節目中也多次創造名場面，他在宣傳新劇時曾說「想跟我對視，你得踩樓梯」，另一次被要求支付酒店及晚餐費用時，則回答「那筆錢是死期，取不出來」。這類不動聲色、正經說歪理的表演方式，讓讓他持續展現綜藝實力，也成為「你好星期六」常駐嘉賓中的「梗王」。

精華 FAQ

  • 他在與李雪琴對戲時，面對為何把房子賣掉的質疑，竟一本正經回「因為兩天就夠賣了」，荒謬又自然的語氣讓全場瞬間爆笑。

  • 因為魏大勛把強盜邏輯演得非常無辜，形成強烈反差感，片段播出後在微博、抖音被反覆搬運與二創，迅速成為熱門梗。

  • 他先前宣傳新劇時曾說「想跟我對視，你得踩樓梯」，也曾用「那筆錢是死期，取不出來」回應費用問題，持續展現正經講歪理的喜感。

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