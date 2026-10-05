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徐良巡演「送毛毛蟲麵包」救活瀕臨倒閉工廠 廠家回應

娛樂新聞組╱綜合報導
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徐良演唱會救活了即將倒閉的麵包廠。(取材自微博)
徐良演唱會救活了即將倒閉的麵包廠。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

徐良2026年「時間折疊」巡演北京站採購毛毛蟲麵包與泡泡機作伴手禮，意外讓兩家瀕臨倒閉的小工廠重獲訂單、恢復生產。

一場演唱會不只帶來歌聲與歡呼，還可能成為小工廠的「救命稻草」。歌手徐良2026年「時間折疊」巡迴演唱會北京站，因採購毛毛蟲麵包及泡泡機作為伴手禮，意外讓兩家原本瀕臨關停的工廠重新接到訂單，相關話題近日在社交平台引發熱議。

綜合媒體報導，工作人員透露，徐良團隊這次採購並未只考慮大型供應商，而是將大額訂單交給面臨經營困境的兩家小廠。其中，麵包廠原本已陷入停產邊緣，甚至準備遣散員工、處理設備；接到演唱會的大批量訂單後，老員工被重新召回，生產線重新運轉，新訂單甚至排到下個月。

徐良演唱會發的毛毛蟲麵包。(取材自微博)
徐良演唱會發的毛毛蟲麵包。(取材自微博)

泡泡機廠的情況同樣艱難。廠方老闆9月才宣布因經營不善準備關停，廠內只剩2名員工苦苦支撐。演唱會採購需求出現後，這筆訂單讓工廠暫時撐過最艱難的階段，員工也感謝徐良團隊「救了一下」。

消息傳開後，「徐良演唱會救活即將倒閉的麵包廠」等話題立刻衝上熱搜。不少網友留言稱「徐良我保證你是天使」，也有人感嘆，一場演唱會的正常採購，竟意外讓工廠重新開工，讓員工保住工作。

報導指出，這次演唱會選用的毛毛蟲麵包，延續徐良巡演的懷舊特色。「時間折疊」巡演此前便有準備懷舊零食的傳統，北京站選擇毛毛蟲麵包搭配泡泡機，分別從味覺與視覺喚起觀眾的童年記憶；麵包包裝上的趣味文案，也成為粉絲討論焦點。

演唱會現場，徐良還親自「啃麵包」，與觀眾分享吃法，將原本的伴手禮變成現場互動的一部分。對不少粉絲而言，這不只是一袋零食，也成為演唱會與童年回憶之間的連結。

值得注意的是，泡泡機廠家在社交平台提醒網友「不蹭熱度、不建議高價購買」，粉絲則回應「開春再買」，展現出難得的克制與善意。

有網友認為，徐良團隊這次最受肯定的並非伴手禮本身，而是訂單流向；當演唱會帶來大量消費時，選擇哪一家供應商，可能直接影響小企業能否撐過低谷。這次採購雖然本質上仍是正常商業行為，卻恰好讓兩家小廠獲得喘息機會。

從毛毛蟲麵包到泡泡機，演唱會散場後，歌聲與燈光終會消失，但對重新開動的生產線而言，這筆訂單留下的影響可能遠比一晚的演出更長久。對兩家工廠及其員工來說，這場演唱會或許不只是一場表演，更是一個重新開始的轉折點。

徐良演唱會發的毛毛蟲麵包。（取材自微博）
徐良演唱會發的毛毛蟲麵包。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為北京站演唱會採購毛毛蟲麵包和泡泡機時，並未只找大型供應商，而是把大額訂單交給兩家陷入經營困境的小廠，讓它們重新接單並恢復運作。

  • 麵包廠已接近停產，甚至準備遣散員工、處理設備；泡泡機廠老闆9月就宣布準備關停，廠內只剩2名員工苦撐，情況都非常艱難。

  • 因為演唱會的正常採購不只滿足活動需求，還剛好幫助小工廠撐過低谷、保住工作機會，網友因此稱讚徐良團隊有善意，也關注訂單流向對小企業的影響。

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