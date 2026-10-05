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謝霆鋒被揭火爆往事 曾1拳打凹保母車獲封「鐵拳浪子」

記者陳穎／綜合報導
謝霆鋒一直很有個性。（取材自微博）
謝霆鋒一直很有個性。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

霍汶希在節目中回顧謝霆鋒年輕時的火爆往事，指他曾因意見不合打凹保母車，但也認為他只是完美主義，並意外點名關智斌更難帶。

香港「英皇娛樂」王牌經紀人霍汶希近日推出新節目「Manifest」，邀請容祖兒、關智斌、許靖韻、曾比特等公司旗下藝人聚會，聊起多年來合作的趣事。節目中談到過去帶過哪些「麻煩」藝人，容祖兒率先猜中謝霆鋒，霍汶希也大方揭開這位「大師兄」年輕時的火爆往事，透露他當年曾因與團隊意見不合，一拳將公司的保母車打到凹陷。

霍汶希回憶，謝霆鋒剛出道時年紀尚輕，個性相當有主見，對於不認同的安排很難妥協，「公司叫他向東，他就偏要向西」，因此工作上沒少讓團隊傷腦筋。

容祖兒也在節目中補充，謝霆鋒當時脾氣比較火爆，曾有一次與工作團隊發生爭執，情緒一上來竟直接揮拳打向保母車，力道之大讓車門當場凹下去，現場眾人都被嚇了一跳。

對於這段往事，霍汶希沒有否認，反而笑著替謝霆鋒取了「鐵拳浪子」的稱號。不過在她眼中，謝霆鋒雖然年輕時確實不好溝通，卻並非單純故意唱反調。容祖兒也替師兄解釋，認為他其實是完美主義者，對很多事情都有自己的要求與堅持。

霍汶希坦言，當年與謝霆鋒共事確實讓她相當傷腦筋，不過多年後再回頭看，當時的爭執與摩擦反而成了彼此之間難忘的回憶。當節目進一步問到謝霆鋒是不是霍汶希帶過最難搞的藝人時，她卻直接搖頭，答案出乎眾人意料，反而點名關智斌。

關智斌過去曾與張致恒組成雙人男團「BOYZ」，當年在師姊TWINS帶領下備受公司看好。如今霍汶希回憶起昔日帶藝人的經歷，謝霆鋒與關智斌究竟誰更讓她傷腦筋，也意外成為節目一大話題。

精華 FAQ

  • 她提到謝霆鋒剛出道時個性很有主見，與團隊意見不合時情緒會很激烈，甚至曾一拳把公司的保母車打到凹陷，讓現場所有人都很震驚。

  • 容祖兒表示謝霆鋒以前脾氣確實比較火爆，遇到爭執時容易直接爆發，但她也認為他不是故意唱反調，而是對事情有很強的要求與堅持。

  • 雖然外界原本以為是謝霆鋒，但霍汶希最後卻搖頭否認，改點名關智斌，讓這位昔日BOYZ成員成為節目中意外引發討論的焦點。

香港 謝霆鋒

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