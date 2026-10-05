消失5年… 高曉松悄悄復出試水引發抵制 官媒也發聲嚴批

高曉松再度出現在公開活動，官媒對此反應迅速且強硬批判。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 高曉松在海浪電影周現身後引發網民抵制，外界質疑他以文藝活動試水復出；官媒則再度嚴批其未認錯悔改、試圖悄悄回歸撈金。

2021年因「精日」(精神日本 人)言論被大陸官媒批駁及遭全網封殺的高曉松，在消失5年後又回來了。高曉松於今年9月初，在秦皇島阿那亞海浪電影周擔任嘉賓主持，引發大批網民不滿，質疑高曉松此次公開現身，是在為日後全面復出「試水溫」，卻沒有對多年前他傳播歷史虛無主義等事件道歉及懺悔，紛紛發起抵制並要求官方出手整治「失德藝人」。官媒則再次發聲，指他沒有公開認錯，卻試圖通過文藝交流的外衣悄悄復出撈金，這種行為不能被接受。

據網易報導，2026年9月2日至8日，海浪電影周在秦皇島阿那亞舉辦，主題為「世界在每個清晨重啟」，導演文牧野擔任本屆主席。在9月5日的「海浪對話」板塊中，高曉松以嘉賓主持身分參與了「在電影裡聽見時間」沙龍對話，與鄧謳歌、于飛對談。

此次是他在被公開批評後，首次以線下大型活動嘉賓身分亮相。台下掌聲陣陣，有人拍照，有人發朋友圈喊「高老師回來了」。

有網民認為，高曉松此番復出是「精心策畫的漸進式試探」，其實他數月來從音頻、短視頻逐步推進，如今已到了線下活動；他早年的音頻內容已被重新整理，在小眾付費渠道上架，依靠留存老粉獲取收益。

也有網民對主辦方邀請高曉松擔任嘉賓主持表示質疑，認為未做好背景審查。但也有聲音指出，高曉松早年作為音樂人的成就仍被部分人認可，其創辦麥田音樂、推動大陸校園民謠發展，「同桌的你」等作品傳唱至今。

面對高曉松試圖透過文藝外衣重回公眾視野，官媒對此反應迅速且態度強硬。中國歷史研究院2021年8月曾發文點名批評高曉松，將其行為定性為系統性、持續性的歷史虛無主義輸出。此次復出風波發酵後，中國歷史研究院及多家官方媒體隨即再度發文，言辭極為犀利，指出他沒有公開認錯、毫無悔改之意，卻試圖通過文藝交流的外衣悄悄復出撈金，這種行為不能被接受。

大批網民則發起抵制高曉松，認為公眾人物享受了流量名利，就必須承擔對應的歷史與社會責任。若未經道德建設委員會綜合評議，僅靠換到線下灰色地帶就能輕易「軟復出」，將破壞行業的監管底線。