70歲呂良偉出席活動刷屏 網驚：和25歲兒子像兄弟

呂良偉出席國慶77周年招待會。(取材自X平台)

AI摘要 文章摘要整理： 70歲呂良偉出席活動因狀態年輕刷屏，與25歲兒子同框被網友形容像兄弟；他靠長期運動與節制飲食維持體態，近年仍活躍影壇。

資深港星呂良偉今年12月將滿70歲，但他日前出席公開活動時，狀態好得像是「40歲」，與25歲兒子同框的照片，更被網友說「像是同齡人」。

精典劇透社報導，呂良偉日前與妻子楊小娟出席香港 影視界慶祝國慶77周年活動。他身穿酒紅色西裝、搭配白襯衫及同色領帶。

呂良偉和太太。(取材自微博)

事後呂良偉在社群平台分享活動影音，其中他與今年25歲的兒子呂善揚同框的畫面，引發網友討論，因為父子兩人外型與精神狀態反差不大，不少網友留言稱兩人看起來像同齡人，也有人笑稱呂良偉「滿70減30」。

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報導指出，呂良偉近年持續維持運動習慣。據他過去分享的生活方式，他每天清晨起床後會練習南少林拳、太極拳及自創的「呂氏馬步」，並透過深蹲、靜蹲等方式鍛鍊腿部。他也曾公開表示，自1980年代起便持續維持運動習慣。

呂良偉去年與兒子同框畫面。（視頻截圖）

飲食方面，呂良偉自2003年起採取「過午不食」方式，遵循16+8飲食模式，主要在上午8時至下午4時之間進食。他的早餐以黑豆、黑米及黑芝麻等食物為主，午餐則先吃蔬菜，再攝取蛋白質及碳水化合物，平時減少油炸及甜食。

呂良偉和友人合照。(取材自微博)

呂良偉1980年因出演「上海灘」走紅，後又在「雪山飛狐」一人分飾胡一刀、胡斐父子，演藝生涯逾50年。近年他仍持續接拍影視作品，包括參演甄子丹自導自演的好萊塢動作片「疾速追殺：凱恩」，並親自參與動作戲演出。