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3天連上14個熱搜 陳飛宇反派演技大爆發 嚇到陳凱歌

娛樂新聞組／即時報導
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陳飛宇在路演中。（取材自微博）
陳飛宇在路演中。（取材自微博）

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文章摘要整理：

陳飛宇在《神探之痕跡》以反派馬朝陽驚豔全場，3天連上14個熱搜，票房與口碑同步爆發，連父母陳凱歌夫婦都被他的表演嚇到。

男演員陳飛宇近日憑藉在電影「神探之痕跡」中飾演的反派角色「馬朝陽」，在3天內連續登上14個熱搜， 全網都在刷「陳飛宇太嚇人了」熱搜話題，稱他以突破性的「換臉式」演技實現口碑逆轉，撕掉了過往「資源咖」或「偶像劇演員」的標籤。據他透露，他的爸爸媽媽陳凱歌夫婦也看了電影，「也被嚇到了。」

據極目新聞報導，上映4天的「神探之痕跡」目前票房超2.7億（人民幣，下同），連續4天拿下單日票房冠軍。如無意外，應能拿下2026十一檔票房冠軍。

「神探之痕跡」上映後，陳飛宇在片中飾演的「馬朝陽」一角牢牢抓住觀眾注意力，全網都在討論這個「斯文敗類」、「五星殺手」。陳飛宇更是憑藉這個角色，在十一檔前3天連拿14個熱搜，成為今年十一檔的話題人物。

陳飛宇飾演的馬朝陽。（取材自微博）
陳飛宇飾演的馬朝陽。（取材自微博）

這波熱搜源於電影中馬朝陽的一句台詞：「別人都說我靠爹，我最討厭別人說我是誰的兒子。」由於陳飛宇現實中是著名導演陳凱歌之子，這句台詞被觀眾視為「戲裡戲外」演員藉角色之口進行的「自證」與「宣洩」。

除了台詞，陳飛宇在片中的「換臉式」演技是另一大熱議點。他飾演的馬朝陽表面是溫和友善的供銷社職工，實則是陰狠毒辣的反社會罪犯。片中馬朝陽殺人後邊剪指甲邊哼唱「甜蜜蜜」的橋段，以及審訊室中瞬間切換的「詭異一笑」，被觀眾評價為「讓人後背發涼」。

10月4日，陳飛宇現身電影「神探之痕跡」長沙路演現場，「神探之痕跡」男女主角張譯與馬麗都為陳飛宇送上了連綿不絕的讚美。

張譯認為，演反派於演員而言是一種挑戰，有時候一個一直演正面角色的演員忽然去演反派，觀眾未必能接受，「但是像飛宇這次，我覺得所有看完的觀眾都會覺得，演得太好了。」路演前，劇組同事們還在後台聊陳飛宇的表演，「他那個轉變的一剎那，之絲滑之迅捷，沒有任何表演痕跡。」張譯讚美陳飛宇：「他（演）天使那段是真天使，魔鬼那段是真魔鬼，很了不起。」

馬麗則羨慕陳飛宇能遇到這麼有挑戰性的反面角色，「我第一次在導演那看片，我看完後說：爆了。什麼爆了？飛宇爆了！他的演技爆了，真的太炸裂了。」馬麗還好奇地問陳飛宇，「爸爸媽媽看了沒有？」陳飛宇略顯靦腆地說，「看了，也被嚇到了。」

陳飛宇告訴台下觀眾，「神探之痕跡」公映當天，他在網上刷到最多的反饋就是大家都被陳飛宇「嚇了一大跳」。而等到他自己去看，明明熟悉每一處劇情，結果還是成功地「自己嚇自己」，「整個團隊都被嚇了一大跳」。

陳飛宇還冷幽默地說：「我也覺得比較驚喜，因為我自己日常生活中，確實也不是（馬朝陽）這樣。」

精華 FAQ

  • 他在電影《神探之痕跡》中飾演反派「馬朝陽」，因為角色反差強烈、台詞與表情都很有衝擊力，短時間內引爆全網討論，也帶動本人熱搜暴增。

  • 因為他把馬朝陽演成外表溫和、內裡狠毒的雙面人物，從平靜到陰冷的轉換非常迅速，像是瞬間換了一張臉，讓不少觀眾看完直呼後背發涼。

  • 《神探之痕跡》上映4天票房已超過2.7億人民幣，連續4天拿下單日冠軍；張譯與馬麗都稱讚陳飛宇演得很出色，連陳凱歌夫婦也被嚇到。

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