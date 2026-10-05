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奚夢瑤曬婚禮答謝宴照片 敬茶戴22個龍鳳鐲 價值300萬

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奚夢瑤在社交平台曬出中式敬茶禮照片。（取材自微博）
奚夢瑤在社交平台曬出中式敬茶禮照片。（取材自微博）

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文章摘要整理：

奚夢瑤在澳門舉行中式敬茶答謝宴，戴上22隻龍鳳鐲與多件傳家珠寶，總價逼近300萬元，並被視為何家正式接納的象徵。

奚夢瑤與何猷君在今年6月於法國古堡西式婚禮之後，在澳門舉辦了一場盛大的婚禮答謝宴。10月1日，奚夢瑤在社交平台曬出中式敬茶禮照片，照片中，婆婆梁安琪送出了22隻實心港式龍鳳鐲和多件傳家珠寶作為婚嫁敬茶禮，奚夢瑤頸間疊戴18隻形成「黃金圍脖」，雙手腕各戴2隻，金價疊加工藝溢價後，總價逼近300萬元（人民幣，下同）。相關話題衝上熱搜，被網友稱為「遲到但頂配」的豪門儀式，足見何家對奚夢瑤身分的正式認可。

據網易報導，這場敬茶儀式於9月28日在澳門上葡京酒店舉行，是6月法國古堡西式婚禮後的中式答謝環節。奚夢瑤與何猷君2019年已領證，因賭王離世守孝等原因，傳統中式禮數推遲七年才補齊。敬茶現場正中央高懸已故賭王何鴻燊的肖像，一雙兒女身著紅衣一同參與行禮。

奚夢瑤在社交平台曬出中式敬茶禮照片。（取材自微博）
奚夢瑤在社交平台曬出中式敬茶禮照片。（取材自微博）

最搶鏡的莫過於奚夢瑤身上穿戴的金器。據奚夢瑤曬出的兩張照片，她身穿用了3600小時手工縫製而成的褂皇嫁衣，屬傳統婚嫁最高規格禮服。而穿上了褂皇，就一定要戴金器配搭。奚夢瑤戴著婆婆梁安琪送出的22隻實心港式龍鳳鐲婚嫁敬茶禮——頸間疊戴18隻形成「黃金圍脖」，雙手腕各戴2隻。

單隻金鐲重約80至100克，鐲面寬度超50毫米，按2026年足金零售價估算，僅金料成本已超260萬元，疊加工藝溢價後總價逼近300萬元。該數字為網友按金價推算，當事人未公布具體克重與單價。

除金鐲外，梁安琪還將多件傳家珠寶交給奚夢瑤佩戴，包括賭王早年贈予四太的澳白珍珠定情項鍊、古董珍珠髮夾等，均屬家族珍藏級老貨。奚夢瑤在婚禮上佩戴並發文感謝婆婆，配文「來自媽媽的復古高級珠寶」。

答謝宴上，梁安琪罕見登台致辭，用粵語稱讚奚夢瑤「善良優秀」，感謝她融入何家並誕育一雙兒女，打破了多年來的婆媳不和傳聞。

有報導稱，在港澳婚俗中，婆婆敬茶贈龍鳳鐲代表對兒媳的正式接納與祝福，22隻金鐲的數量與分量，與此前四太嫁女兒時的規格相當，外界普遍解讀為何家對奚夢瑤身分的正式認可。

何超盈在2019年舉辦了一場過大禮儀式。當時梁安琪和女兒何超盈也是穿了中式裙褂來舉辦儀式，梁安琪親自給女兒掛上了龍鳳鐲，胸前一共掛了7對，共計14個，手上還有一對，就是16個。從穿戴的金器來說，顯然奚夢瑤穿戴的更多，更隆重。

精華 FAQ

  • 她公開的是在澳門舉行的中式敬茶答謝宴照片，屬於法國古堡西式婚禮之後的中式補禮環節，也是婚俗中很重要的答謝儀式。

  • 梁安琪送出22隻實心港式龍鳳鐲，並搭配多件家族傳家珠寶，如澳白珍珠定情項鍊與古董髮夾，金器與規格都相當高，因而引發熱議。

  • 因為港澳婚俗中，婆婆敬茶贈龍鳳鐲代表接納兒媳，而梁安琪還公開致辭讚她善良優秀，加上全家同場出席，讓外界解讀為正式認可。

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