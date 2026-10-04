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蔡康永挺沈伯洋遭出征 中國網友灌爆抖音「3600萬微博全清空」

記者陳穎／即時報導
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蔡康永的微博慘遭清空。（本報系資料照）
蔡康永的微博慘遭清空。（本報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永出席沈伯洋競選總部後，在中國社群引發爭議與抵制聲浪，微博熱搜、抖音留言與合作品牌零跑汽車的下架聲明都成為焦點。

台北市長參選人沈伯洋4日成立競選總部，資深藝人蔡康永現身會場，引發外界關注。面對媒體詢問是否前來支持沈伯洋，蔡康永僅低調回應「就是來見識一下」，並表示希望聽聽各方意見。不過相關畫面在中國社群平台引發爭議，微博熱搜出現相關關鍵字，抖音帳號也遭網友留言灌爆，過去曾與他合作的中國品牌零跑汽車更發布聲明，宣布下線與他相關的全部內容。

蔡康永被問到是否也會前往另一名台北市長參選人蔣萬安的造勢場合，蔡康永表示，如果有機會訪問每一位候選人「會很棒」；至於是否會邀請蔣萬安及沈伯洋接受專訪，他則笑著回應「謝謝」，沒有進一步說明。

不過蔡康永現身活動的消息傳到中國社群平台後，迅速引發討論，「蔡康永」、「蔡康永現身台獨分子競選會場」等相關詞彙登上微博熱搜，部分中國網友也湧入他的抖音影片留言表達不滿。

蔡康永微博帳號累積超過3600萬粉絲，但目前帳號已看不到公開貼文，好友名單也已清空，頁面僅顯示「他沒有公開博文」。據中國網友過去分享，蔡康永早在2022年便曾清空微博內容及好友，當時也曾因此引發相關討論。

此次風波也延燒到商業合作。中國電動車品牌「零跑汽車」發布聲明表示，蔡康永「僅為我司過往合作內容的參與藝人，並非零跑代言人」，同時宣布「目前，我司已下線與其相關的全部內容」。零跑汽車也在聲明中強調自身立場，表示「始終堅持一個中國原則」，並反對相關分裂活動及傷害民族感情的言行。至於這項聲明是否直接因蔡康永此次現身競選活動而發布，品牌並未在聲明中進一步說明。

此外，澳洲保健與營養補充品品牌Swisse過去也曾與蔡康永合作，曾在抖音發布他與何潤東對談等相關影片，目前相關內容已從蔡康永抖音帳號中消失，不過Swisse截至目前尚未針對此事發布正式聲明。

精華 FAQ

  • 他出席台北市長參選人沈伯洋4日成立的競選總部，並以低調方式回應媒體，因而被外界解讀為表態支持，也迅速在兩岸社群掀起討論。

  • 微博出現「蔡康永」等相關熱搜詞，抖音影片也被大量留言灌爆；此外，他的微博頁面目前看不到公開貼文，好友名單也已清空。

  • 零跑汽車發布聲明，表示蔡康永僅是過往合作藝人，並已下線全部相關內容；Swisse相關影片也從其抖音帳號消失，但目前未公開發聲明。

抖音 蔡康永 沈伯洋

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