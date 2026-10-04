港星白雲認愛 離婚第二春激吻小22歲外籍男友 甜喊「他成熟我幼稚」
港星白雲離婚後迎來第二春，近日公開與小22歲外籍男友的戀情，兩人同遊歐洲、親密接吻放閃，也分享異國遠距相處與相互互補的戀愛感受。
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港星白雲離婚後迎來第二春，近日公開與小22歲外籍男友的戀情，兩人同遊歐洲、親密接吻放閃，也分享異國遠距相處與相互互補的戀愛感受。
38歲香港女星白雲（Snowy）曾演出「鐵探」、「不懂撒嬌的女人」等戲劇，因亮眼身材被封為「咪神」。2020年離開TVB後，她持續拓展生活與事業版圖，甚至考取潛水教練資格。感情生活低調多年的她，近日突然公開新戀情，大方曬出與22歲外籍男友遊歐洲的甜蜜合照，兩人不僅乘貢多拉船忘情激吻，更大方牽手放閃，16歲年齡差也成為話題。
白雲2021年與建築師前夫江俊霖離婚後，感情生活一直相當低調，直到近日突然在社群放閃。照片中，男友身材高大、五官深邃，與白雲站在一起形成明顯身高差，兩人一路遊歷歐洲，甜蜜模樣藏不住。
其中一張照片可見兩人在威尼斯搭乘貢多拉船，直接在船上深情擁吻；另一張則是一起搭乘馬車漫步街頭。白雲還穿著紫色低胸綁帶泳裝，依偎在男友身旁露出燦爛笑容，整組照片洋溢熱戀氣氛。
對於這段相差16歲的姊弟戀，白雲也罕見大方分享戀愛心情。她透露男友出生於2004年，今年22歲，而自己則是1988年出生、現年38歲。雖然兩人有明顯年齡差距，她卻甜蜜表示：「但他成熟我幼稚。」一句話展現兩人相處時的反差。
這段感情也面臨異國與遠距離考驗，白雲透露兩人分別生活在歐洲與亞洲，平時主要以英文溝通。她笑稱兩人的相處模式相當互補，「他喜歡開飛機，我喜歡坐飛機」、「他講德文我講中文」，反而在交往過程中一起增進英文能力。
白雲也感性形容兩人的相遇「極致浪漫」，坦言異國戀並不容易，中間甚至曾經分開很長一段時間，但兩人最終仍走到一起。
白雲認愛的對象是22歲外籍男友，對方出生於2004年。她本人是1988年出生、現年38歲，兩人相差16歲，形成明顯的姊弟戀。 白雲曬出與男友在歐洲旅行的合照，包含威尼斯貢多拉船上的深情激吻、牽手漫步街頭，以及一起搭馬車等畫面，整體氛圍非常甜蜜。 她表示兩人分別生活在歐洲與亞洲，平時主要用英文溝通，彼此互補又各有語言背景。白雲還說「他成熟我幼稚」，並形容這段異國戀相遇極致浪漫。
精華 FAQ
白雲認愛的對象是22歲外籍男友，對方出生於2004年。她本人是1988年出生、現年38歲，兩人相差16歲，形成明顯的姊弟戀。
白雲曬出與男友在歐洲旅行的合照，包含威尼斯貢多拉船上的深情激吻、牽手漫步街頭，以及一起搭馬車等畫面，整體氛圍非常甜蜜。
她表示兩人分別生活在歐洲與亞洲，平時主要用英文溝通，彼此互補又各有語言背景。白雲還說「他成熟我幼稚」，並形容這段異國戀相遇極致浪漫。
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