謝霆鋒曾氣到一拳打凹保母車 王牌經紀人揭叛逆過往：最難搞的是他
霍汶希在節目中重提謝霆鋒年輕時的叛逆往事，透露他曾一拳打凹保母車；不過她最後改口，認為關智斌才是最讓她傷腦筋的藝人。
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霍汶希在節目中重提謝霆鋒年輕時的叛逆往事，透露他曾一拳打凹保母車；不過她最後改口，認為關智斌才是最讓她傷腦筋的藝人。
香港「英皇娛樂」王牌經紀人霍汶希近日推出新節目「Manifest」，邀請容祖兒、關智斌、許靖韻、曾比特等公司旗下藝人聚會，聊起多年來合作的趣事。節目中談到過去帶過哪些「麻煩」藝人，容祖兒率先猜中謝霆鋒，霍汶希也大方揭開這位「大師兄」年輕時的火爆往事，透露他當年曾因與團隊意見不合，一拳將公司的保母車打到凹陷。
霍汶希回憶，謝霆鋒剛出道時年紀尚輕，個性相當有主見，對於不認同的安排很難妥協，「公司叫他向東，他就偏要向西」，因此工作上沒少讓團隊傷腦筋。
容祖兒也在節目中補充，謝霆鋒當時脾氣比較火爆，曾有一次與工作團隊發生爭執，情緒一上來竟直接揮拳打向保母車，力道之大讓車門當場凹下去，現場眾人都被嚇了一跳。
對於這段往事，霍汶希沒有否認，反而笑著替謝霆鋒取了「鐵拳浪子」的稱號。不過在她眼中，謝霆鋒雖然年輕時確實不好溝通，卻並非單純故意唱反調。容祖兒也替師兄解釋，認為他其實是完美主義者，對很多事情都有自己的要求與堅持。
霍汶希坦言，當年與謝霆鋒共事確實讓她相當傷腦筋，不過多年後再回頭看，當時的爭執與摩擦反而成了彼此之間難忘的回憶。當節目進一步問到謝霆鋒是不是霍汶希帶過最難搞的藝人時，她卻直接搖頭，答案出乎眾人意料，反而點名關智斌。
關智斌過去曾與張致恒組成雙人男團「BOYZ」，當年在師姊TWINS帶領下備受公司看好。如今霍汶希回憶起昔日帶藝人的經歷，謝霆鋒與關智斌究竟誰更讓她傷腦筋，也意外成為節目一大話題。
她說謝霆鋒剛出道時個性很強，曾因與團隊意見不合，情緒上來直接一拳打向公司的保母車，結果把車門打到凹陷，讓現場工作人員都嚇一跳。 容祖兒表示謝霆鋒當時脾氣比較火爆，但並非故意找麻煩，而是對事情有自己的要求與堅持，像是完美主義者，常因理念不同而與團隊起衝突。 節目原本以為最難搞的人會是謝霆鋒，沒想到霍汶希最後搖頭否認，改點名關智斌，讓眾人很意外，也成為節目中的另一個話題焦點。
精華 FAQ
她說謝霆鋒剛出道時個性很強，曾因與團隊意見不合，情緒上來直接一拳打向公司的保母車，結果把車門打到凹陷，讓現場工作人員都嚇一跳。
容祖兒表示謝霆鋒當時脾氣比較火爆，但並非故意找麻煩，而是對事情有自己的要求與堅持，像是完美主義者，常因理念不同而與團隊起衝突。
節目原本以為最難搞的人會是謝霆鋒，沒想到霍汶希最後搖頭否認，改點名關智斌，讓眾人很意外，也成為節目中的另一個話題焦點。
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