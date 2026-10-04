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余文樂離婚3個月「前妻緊貼男星」 王棠云大方認了：控制不住表情

記者陳穎／即時報導
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余文樂(左圖)分享前妻王棠云和中國男星張彬彬的合照。（取材自IG）
余文樂(左圖)分享前妻王棠云和中國男星張彬彬的合照。（取材自IG）

AI摘要

文章摘要整理：

余文樂離婚後與王棠云仍維持良好關係，對方帶著兒女探班時還一起追星互虧，場面溫馨又幽默，同時也再度提及他因恐慌症與家庭而調整演藝步調。

44歲香港男星余文樂今年7月宣布與台灣「皮帶千金」王棠云離婚，結束多年婚姻後重新投入演藝工作，目前也將重心放在中國綜藝節目「披荊斬棘」。雖然夫妻關係已經改變，但兩人相處依舊自然，甚至像家人與好友一般。近日王棠云特別帶著一對兒女前往探班，余文樂還主動幫前妻追星，分享她與中國男星張彬彬的合照，笑虧：「她是為了他來的！」互動相當逗趣。

余文樂日前在社群限時動態曬出王棠云與張彬彬的合照，並故意標註前妻寫下：「她是為了他來的。」王棠云看到後也大方轉發，幽默回應：「我其實長得好看一些，只是不小心控制不到表情。」夫妻倆隔空互虧，展現離婚後依然維持的好交情。

這趟探班不只有王棠云追星，兩個孩子也開啟「追星模式」。女兒被男星米卡抱在懷中，兒子則與艾熱合影，余文樂錄影期間也陪伴孩子，身穿同色系父女裝牽著女兒，父女互動相當溫馨。

余文樂過去演藝事業正值高峰時，曾一年推出7部作品，工作量相當驚人。後來他逐漸將生活重心轉向潮流品牌事業，減少公開活動，甚至移居台灣陪伴家人，淡出演藝圈一段時間。

他過去受訪時也曾透露，當年選擇放慢演藝腳步，與長期受到恐慌症困擾有關。面對公開活動時的壓迫感，他曾形容過程相當痛苦，加上成為父親後，希望能把更多時間留給孩子，因此重新調整生活節奏。第二個孩子出生後，家庭與工作的時間分配更成為他必須面對的課題。

精華 FAQ

  • 兩人雖已結束婚姻，但相處仍十分自然，像家人也像朋友。王棠云帶孩子探班時，余文樂還主動幫忙追星、分享合照，隔空互虧，顯示關係相當融洽。

  • 王棠云與張彬彬合照後被余文樂曬到社群，還被笑說是為了他而來；她則幽默回應自己比較好看，只是不小心控制不了表情，夫妻互虧十分逗趣。

  • 他曾在事業高峰期大量接戲，後來把重心轉向潮流品牌與家庭，也曾坦言長期受恐慌症困擾，公開活動壓力很大，加上希望多陪孩子，因此放慢腳步。

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