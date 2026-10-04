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素顏+白襯衫 趙露思參加婚禮被誇 搶接捧花想嫁了？

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思的穿搭被網友稱讚「低調」和「得體」，不搶新人風頭。（取材自微博）
趙露思的穿搭被網友稱讚「低調」和「得體」，不搶新人風頭。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

趙露思在成都參加表姊婚禮，以素顏白襯衫、牛仔褲造型現身，因低調得體又不搶新人風頭獲網友稱讚，搶捧花畫面也意外掀起熱議。

十一假期期間，趙露思被多位網友偶遇現身表姊婚禮，她沒穿禮服也沒化濃妝，而是一身素顏白襯衫、牛仔褲搭配低馬尾的清爽造型，卻被大批網友稱讚她的穿搭「低調」和「得體」，不搶新人風頭，稱讚她「接地」、「素顏也好美」。在新娘丟捧花環節，趙露思表現積極，網友調侃「看起來很想接到」、「這是想嫁了？」，不過最終她沒搶到捧花。

據網易報導，婚禮在成都舉行，據現場網友向媒體透露，趙露思此行專門來當證婚人，還帶了朋友一起出席。新娘是她的表姊，新郎是她的合作藝人，兩個人正是在她牽線的場合裡相識相戀的。 也就是說，這樁喜事能成，她算半個媒人。 

 一個明星出現在婚禮上不稀奇，稀奇的是她以純素顏狀態出鏡，身穿簡約白襯衫、頭髮低馬尾隨意紮起，穿搭低調隨和，被路人稱讚「乾淨溫柔、毫無明星架子」。現場網友拍下原圖直出的照片發到網上，評論區裡出現頻率最高的詞不是「女神」，而是「低調」和「得體」，有人評價：「一點都不搶新娘風頭。」

趙露思並上台為新人送上「早生貴子」的祝福， 說到一半一度哽咽：「祝你們早生貴子，也謝謝你們今天的這一份勇氣，讓我們在場的所有人都感受到了這一份幸福。」還代新人感謝賓客「吃好喝好」，並全程笑容治癒，與親友輕鬆聊天。

現場視頻顯示，趙露思在搶手捧花環節表現積極，跟著一群人笑鬧著想接那束花，把現場氣氛攪得熱熱鬧鬧。相關畫面在社交平台廣泛傳播，經媒體報導後，話題趙露思當證婚人、搶接捧花一路衝上熱搜，被網友調侃「看起來很期待接到手捧花」、「想嫁人了？」

趙露思是成都人。 這場假期裡的婚禮，被不少網友看作一次「回家送嫁」。但討論更多是她那身穿搭，外頭是件短款寬鬆白襯衫，裡頭疊了件白色無袖背心，同色系疊穿既加了層次又避免了透膚的尷尬。下半身是條水洗藍直筒牛仔褲，腳下踩了雙黑色高跟鞋。休閒褲裝配優雅高跟，剛柔並濟，鬆弛又不邋遢。 韓系低紮丸子頭，髮絲蓬鬆地散落著碎髮，露出流暢的肩頸線條。

可這套最簡單的搭配，偏偏被網友稱作「穿搭封神」。整場婚禮下來，趙露思沒有搶走新人的風頭，還獲得了「低調得體」、「狀態好棒」、「好美」等稱讚，很多人說「看著就舒服」。

趙露思說：「我必接到捧花」，不過捧花隨即落到她後方一名女子的手中。（取材自微博）
趙露思說：「我必接到捧花」，不過捧花隨即落到她後方一名女子的手中。（取材自微博）

趙露思與新人合影。（取材自微博）
趙露思與新人合影。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她以素顏搭配白襯衫、牛仔褲和低馬尾現身，整體風格簡約清爽。網友認為這樣的穿搭低調得體，不會搶走新人的風頭，因此獲得不少好評。

  • 據報導，她除了到場參加婚禮，還上台為新人送上祝福，說到一半一度哽咽，也代替新人向賓客致謝，並全程與親友互動，氣氛相當溫馨。

  • 因為現場視頻顯示，她在丟捧花環節表現得很積極，跟著眾人一起笑鬧想接花，畫面被網友解讀為「很期待嫁人」，因此迅速引發討論。

趙露思

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