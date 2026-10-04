馬思純變瘦了 帶父母赴大孤山祈福 素顏出鏡似走出陰霾

馬思純與父母前往遼寧丹東的大孤山祈福。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 馬思純在十一假期陪父母前往遼寧大孤山祈福，素顏現身且身形變瘦，與路人合影親切自然，外界也認為她近年狀態回穩、已走出陰霾。

十一假期期間，影后馬思純帶著父母一同前往遼寧丹東的大孤山祈福。當天她身穿黑白撞色運動裝，紮雙麻花辮、戴棒球帽，並親切與粉絲合影，純素顏出鏡，狀態鬆弛又開心。由於馬思純曾因感情挫折和網暴患上抑鬱症，體重一度達80公斤，但這次偶遇，馬思純整個人看起來瘦了不少，不少網友認為她似已走出陰影。

據網易報導，有網友近日在網上發文，稱在大孤山偶遇馬思純和她的父母上山祈福，沒有隨行助理，不見陣仗排場，素面朝天，穿行於登山人流之中。直到她揚起嘴角露出那對淺梨渦，網友才確認眼前這位正是金馬獎最佳女主角得主馬思純。

馬思純此行看來是陪伴雙親緩步登高祈願，通身散發著由內而外的輕盈感，神采奕奕，與數年前公眾視野中略顯倦怠的模樣形成鮮明對照。馬思純身著一件黑白撞色運動風外套，剪裁寬鬆，頭頂一頂啞光深灰棒球帽，頭髮編成兩條鬆軟麻花辮，自然垂落胸前，肌膚毫無修飾，素淨得不見一絲粉飾痕跡。

馬思純身形明顯清減，裸露的手臂線條流暢柔韌，步履輕盈穩健，不時偏頭與父母低聲交談，唇角始終微微上揚，始終帶著笑意，全然不見年近38歲的歲月痕跡，說是20出頭的姑娘也不違和。面對認出她的路人，她毫無距離感，主動駐足配合合影，拍完還點頭致意，笑容未減，全程耐心十足，被讚接地氣。

身旁的父母亦面帶慈色，並肩徐行。一家人進入景區後有專人接待和導遊陪同，體驗了敲鐘祈福後，來到大孤山著名的千年銀杏樹前。這兩棵銀杏樹被稱為「銀杏二王」，最老的一棵是唐代天寶年間開山師祖親手所植，樹齡超1300年，另一棵也有約900年歷史，在當地有「所求皆如願」的美譽。馬思純一家三口按照當地風俗，環抱古樹繞圈祈福許願。下山時，馬思純還小心翼翼地攙扶著母親。

馬思純此前曾因感情挫折和網暴患上抑鬱症，體重一度波動明顯。近年來她通過健身和規律作息重建生活，狀態逐漸回滿。此次帶父母出遊祈福，也被看作是她走出陰霾、回歸鬆弛生活的一個縮影。

馬思純（前左一）與母親（前右二）和父親（後排男子）上山祈福。（取材自微博）

馬思純親切與粉絲合影。（取材自微博）