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被爆出軌後首現身…包貝爾與朋友露營 妻子不在身邊

娛樂新聞組／綜合報導
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包貝爾（左）與妻子包文婧。（取材自微博）
包貝爾（左）與妻子包文婧。（取材自微博）

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文章摘要整理：

包貝爾捲入與紅髮女子酒店獨處風波後，近日首度被拍到在北京懷柔露營，現場未見包文婧同行；事件延燒至今，雙方與工作室仍未公開回應。

演員包貝爾在8月被曝與一名紅髮女子深夜進入同一酒店、獨處逾7小時的風波後，近日首度被網友拍到公開露面。據曝出的畫面，包貝爾現身北京懷柔露營，與友人到戶外活動，現場未見妻子包文婧同行。自相關事件曝光至今，包貝爾本人、工作室及包文婧均未公開回應。

綜合媒體報導，有網友在北京懷柔一處戶外營地拍到包貝爾。畫面中，他頭戴帽子、穿著休閒服，在燒烤攤附近與朋友活動。拍攝者表示，自己是在現場意外認出包貝爾，有網友詢問「他老婆在嘛」，拍攝者回應未看到包文婧。現場一度有女性背影被認為與包文婧相似，但之後並未確認其身分。

此次露面距離8月底相關酒店影片曝光已有一個多月。據報導，8月中旬，包貝爾在外地拍戲期間，被拍到與一名紅髮女子吃火鍋，兩人其後先後進入同一家酒店。爆料者稱，包貝爾進入女方房間後，至翌日上午才離開，兩人獨處時間超過7小時。8月26日，相關影片在網上曝光，爆料者並在直播中表示，紅髮女子與包貝爾於2024年一場聚會中認識，並稱事件不涉及付費交易。

相關風波延燒後，包貝爾本人、工作室以及包文婧均沒有公開發聲，雙方社交帳號評論區也被關閉。另有報導稱，包貝爾執導的網劇「囧徒之預演告別」在風波後上線，相關物料中的導演署名被替換，但其妻子包文婧的主演身分仍保留。

公開資料顯示，包貝爾原名艾智超，1984年出生於黑龍江哈爾濱，是中國內地演員及導演。包貝爾與包文婧在學生時代相戀，2014年登記結婚，2015年女兒包可艾出生，2016年兩人在峇厘島補辦婚禮。2025年5月，兩人再添一名兒子。

包文婧日前曾在社交平台分享兩人多年感情相關內容。此次包貝爾首度在風波後被拍到露面，再度引發外界對事件後續的關注。

包貝爾現身北京懷柔露營，與友人到戶外活動，現場未見妻子包文婧同行。（取材自微博）
包貝爾現身北京懷柔露營，與友人到戶外活動，現場未見妻子包文婧同行。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他被網友拍到出現在北京懷柔的一處戶外營地，當時戴帽子、穿休閒服，主要是在燒烤攤附近與朋友一起露營活動，屬於風波後首次公開露面。

  • 依拍攝者說法，現場沒有看到包文婧同行；雖然一度有女性背影被認為像她，但之後並未確認身分，因此目前無法證實她是否在場。

  • 爆料指他在8月中旬與一名紅髮女子吃火鍋後，兩人先後進入同一家酒店，且疑似在女方房間內獨處超過7小時；相關影片8月26日曝光後引發關注。

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