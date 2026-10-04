我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

理財百科／備妥5文件 確認出意外誰幫你做主

與馬浴柯定情作上映 梁洛施自爆片場打到骨折仍咬牙拍完

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁洛施透露自己曾在一場打戲中意外骨折，令粉絲心疼。（取材自微博）
梁洛施透露自己曾在一場打戲中意外骨折，令粉絲心疼。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

梁洛施在《重生2》深圳路演透露，自己拍攝打戲時意外骨折仍堅持完成戲分，敬業表現獲讚，也讓外界更關注她與馬浴柯的戀情。

由馬浴柯自編自導，梁洛施、文俊輝、洪金寶及白客等人主演的電影「重生2」劇組近日展開巡迴路演中，在深圳，梁洛施在台上親自揭祕拍攝過程中的驚險意外，透露自己曾在一場打戲中意外骨折，敬業態度獲全場掌聲，也讓大批網友和粉絲直呼心疼。

綜合網易、香港01報導，「重生2」為2024年票房口碑雙收的電影「重生」之最新續集，也是梁洛施與馬浴柯定情作。劇組近日展開巡迴路演，一眾主創現身深圳站謝票，文俊輝和洪金寶亦有現身宣傳，吸引大批影迷到場支持。梁洛施以片中幹練短髮造型亮相，主動分享這段受傷經歷，相關話題衝上熱搜。

梁洛施在台上談及自己最難忘的一場戲，是她和白客在3月8日婦女節當天拍打戲時，因動作猛烈導致手腕骨折，她強忍傷痛堅持拍完當天全部戲分，直到收工後才前往醫院，全程未耽誤劇組拍攝節奏。她講述時語氣平靜，沒有刻意賣慘，並提到這場戲是「八拍的」，意味著動作編排複雜、拍攝時間長。

有現場視頻顯示，梁洛施受傷後面對工作人員詢問「還能再打一個小時嗎？」時，她回應「沒有什麼不行。」展現極強職業韌性。據了解，她骨折後未停工，而是「咬牙拍完了當天的全部戲分」才離組就醫，之後的大量戲分同樣是在骨折未癒的狀態下完成的。

梁洛施被媒體和觀眾評價為敬業，網友紛紛感嘆這是「演員該有的樣子」，得知幕後艱辛後，觀眾對影片中拳拳到肉的真實打鬥質感更加期待，並稱梁洛施將真實痛感融入角色，讓希拉這個喪子復仇母親的掙扎更具說服力。

梁洛施自與富商李澤楷分手後，多年來生活低調，將重心放在照顧三個兒子及演藝事業上。直到近年被爆出與大9歲的導演兼演員馬浴柯相戀，二人感情日益升溫。兩人於6月在第28屆上海國際電影節紅地氈上大方牽手亮相，正式公開戀情。

梁洛施圖（左）與導演兼演員馬浴柯（中）出席電影「重生2」的宣傳活動。（取材自微博...
梁洛施圖（左）與導演兼演員馬浴柯（中）出席電影「重生2」的宣傳活動。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她是在電影《重生2》的巡迴路演深圳站謝票活動上，親自分享拍攝打戲時意外骨折的經過。現場說明後，相關話題迅速登上熱搜，也引發大量網友關注。

  • 她是在3月8日拍攝一場動作強度很高、編排複雜的打戲時受傷，雖然手腕骨折，仍強忍疼痛拍完當天全部戲分，收工後才去醫院，之後也帶傷完成後續大量戲份。

  • 因為《重生2》不只是2024年票房與口碑都亮眼的《重生》續集，也被外界視為梁洛施與導演兼演員馬浴柯的定情作。兩人此前已在上海國際電影節公開牽手亮相。

香港

上一則

古天樂「偵戰」口碑票房雙仆街 十一檔墊底 敲響港片警鐘

下一則

首部作品就合作帕西諾 好萊塢性感女星韋勒79歲病逝

延伸閱讀

香取慎吾拍戲滑倒重摔 不顧傷勢「堅持咬牙演完」

香取慎吾拍戲滑倒重摔 不顧傷勢「堅持咬牙演完」
觀影說劇/蘭香如故惡女封神 李夢被挖耍大牌黑歷史 「用作品說話」

觀影說劇/蘭香如故惡女封神 李夢被挖耍大牌黑歷史 「用作品說話」
「蘭香如故」劉學義、譚松韻圓房只給看紅紗帳 劇迷氣笑了

「蘭香如故」劉學義、譚松韻圓房只給看紅紗帳 劇迷氣笑了
「壞血」荷姆斯 入獄前34天拍紀錄片 即將全美上映

「壞血」荷姆斯 入獄前34天拍紀錄片 即將全美上映

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開