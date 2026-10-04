古天樂「偵戰」口碑票房雙仆街 十一檔墊底 敲響港片警鐘

古天樂主演的懸疑警匪片「偵戰」遭遇口碑與票房的雙重滑鐵盧。圖為電影宣傳照。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 古天樂主演的《偵戰》在十一國慶檔票房墊底、口碑崩盤，首日僅225萬且預測總票房偏低，顯示港片不能再只靠明星與情懷撐場。

中國電影十一國慶檔大片扎堆，誰也沒料到，古天樂主演的懸疑警匪片「偵戰」直接仆街，遭遇口碑與票房的雙重滑鐵盧，這是古天樂近年主演電影中成績最慘澹的一部。「偵戰」是古天樂創辦的「天下一電影」投資拍攝，業內估算其總製作成本大約1億港元，但平台預測票房僅1000萬(人民幣，下同)出頭，不少網友稱古天樂這次直接栽了個大跟頭。

據網易報導，「偵戰」10月1日上映，首日票房才225萬，排片占比5%上下，票房占比僅1%出頭，在同檔期新片中墊底。平台預測總票房僅1000萬到2000萬區間，有估算顯示最終可能不到1000萬。作為對比，同檔期陳思誠導演的「神探之痕跡」首日票房突破7000萬，「偵戰」連其一個零頭都不到。

不僅票房撲街，口碑更是慘不忍睹，豆瓣開分僅4.3分，是十一檔口碑墊底選手。觀眾普遍批評劇本邏輯硬傷多、剪輯突兀、動作戲模糊，整體質感被評價為跟網路大電影差不多；很多人直呼失望，說電影宣傳吹得天花亂墜，看完卻只覺得不值票價。有影評人直言故事「起承轉合毫無亮點，解析階段完全靠古天樂口述」，屬於比較低級的懸疑破案片水準。

「偵戰」由導演孔令政自編自導，片長88分鐘，主打雙密室懸疑，演員陣容也不弱，古天樂挑大梁，任達華、謝君豪、張兆輝等港片老戲骨同台飆戲。新生代演員此沙為搭檔古天樂，他苦練粵語。不光背自己台詞，連對手的粵語對白，全都啃下來。女主角盧慧敏也在開拍前專門去上動作特訓班，台前幕後，看著都下了功夫。

宣傳時，所有人都期待拉滿。雙密室，警局謎案。老戲骨+新生代，妥妥港式警匪那味兒。但上映後，口碑直接崩盤。這並非古天樂偶然失利。近年他主演的「臨時決鬥」（內地票房153萬）、「尋秦記」（虧過億）等影片接連仆街。王晶曾提醒古天樂，指他不停為不景氣的港片和新人兜底，會耗光自己積攢多年的票房號召力。「偵戰」的滑鐵盧恰好印證了這一點——觀眾不再單純為「古天樂+港片」標籤埋單，劇本和誠意才是關鍵。